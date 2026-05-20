Glasanje srpskog stručnog žirija na ovogodišnjoj Evroviziji izazvalo je brojne reakcije u javnosti, posebno zbog odluke da hrvatska grupa „Lelek” od članova žirija iz Srbije ne dobije nijedan poen.

Iako je publika u Srbiji hrvatskim predstavnicima dodelila maksimalnih 12 bodova, stručni žiri ih nije uvrstio među deset zemalja kojima je Srbija dala poene. Upravo taj raskorak između glasova publike i žirija pokrenuo je rasprave na društvenim mrežama, ali i u regionalnim medijima.

Glasovi publike iz Srbije, Evrovizija 2026 Foto: Printscreen/RTS

Ko je bio u srpskom stručnom žiriju?

Prema podacima RTS-a, glasove stručnog žirija iz Srbije činili su Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Aleksandra Kovač, Anđela Vranić Lores, Jelena Tomašević i Marija Marić Marković, poznatija kao Mari Mari.

Njihovo glasanje u finalu izgledalo je ovako:

1 poen - Poljska
2 poena - Australija
3 poena - Moldavija
4 poena - Izrael
5 poena - Norveška
6 poena - Danska
7 poena - Bugarska
8 poena - Malta
10 poena - Italija
12 poena - Grčka

Publika u Srbiji glasala potpuno drugačije

Ono što je dodatno pojačalo reakcije jeste činjenica da su gledaoci iz Srbije imali sasvim drugačiji izbor. Publika je Hrvatskoj dodelila maksimalnih 12 poena, dok je Crna Gora dobila 10, a Grčka osam poena.

To znači da je hrvatska pesma kod publike u Srbiji bila najuspešnija, dok kod stručnog žirija nije ušla ni među deset najbolje ocenjenih numera.

U evrovizijskom kontekstu, ovakve razlike nisu neuobičajene, jer publika i žiri često vrednuju različite elemente nastupa. 

Posebno zanimljiv detalj jeste to što je hrvatska publika srpskoj grupi „Lavina” dala maksimalnih 12 poena, a isti broj bodova srpski predstavnici dobili su i od hrvatskog stručnog žirija.

Nakon finala, članovi srpskog žirija našli su se na meti kritika dela javnosti. Najviše komentara odnosilo se na pitanje kako je moguće da pesma koju je srpska publika stavila na prvo mesto kod žirija ne dobije nijedan bod.

Koliko se plaća članstvo u žiriju?

U domaćim medijima pojavila se i informacija da članovi žirija za ovaj angažman navodno dobijaju honorar od 30.000 dinara. Ipak, pošto takav podatak nije zvanično potvrđen u dostupnim informacijama RTS-a, treba ga tretirati kao nezvaničan navod.

