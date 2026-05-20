Slušaj vest

Dok su crvenim tepihom u Kanu dominirale raskošne toalete, čuvena poljska manekenka Anja Rubik odlučila je da prkosi tradiciji. Svojim autentičnim modnim izrazom, ona je još jednom potvrdila status ikone stila koja se ne boji da bude drugačija.

Dominacija crnog odela

Bivša srpska snaja bila je jedna od zapaženijih gošći na premijeri ostvarenja "Gorki Božić", novog filma legendarnog Pedra Almodovara, koji se ove godine po sedmi put bori za prestižnu Zlatnu palmu.

Pogledajte fotografije Anje Rubik:

1/5 Vidi galeriju Anja Rubik, filmski festival u Kanu 2026 Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Anja je za ovu priliku odabrala klasično crno odelo besprekornog kroja, dokazavši da ovaj komad može biti jednako glamurozan kao i najskuplja haljina. Odluka da sako ponese bez grudnjaka dodala je strogoj eleganciji notu smele provokacije, ali uz zadržavanje prepoznatljive mere i ukusa.

Put od Poljske do pariskih pista

Rođena 12. juna 1983. godine, zanimljivo je da deli rođendan sa još jednom svetski poznatom bivšom srpskom snajom, Adrijanom Limom. Detinjstvo je provela putujući svetom, od rodne Poljske preko Grčke i Kanade do Južne Afrike. Strast prema modelingu osetila je još kao devojčica, opčinjena supermodelima iz kultnog spota "Freedom" Džordža Majkla.

Karijeru je započela u domovini, ali je pravi uspeh doživela u Parizu. Pre dve decenije debitovala je na tamošnjoj Nedelji mode, a njena prva velika kampanja bila je za brend "Chloé". Specifičan izgled doneo joj je divljenje najvećih imena industrije - Karl Lagerfeld ju je nazivao svojom inspiracijom, dok ju je Entoni Vakarelo proglasio svojom muzom. Tokom karijere krasila je čak 25 naslovnica inostranih izdanja "Vogue" i bila zvezda revija "Victoria's Secret".

Brak i razlaz sa Sašom Kneževićem

Ljubavna priča sa našim modelom Sašom Kneževićem počela je veridbom u Beču 2010. godine, a krunisana je brakom na Majorci godinu dana kasnije. Anja je na venčanju nosila originalnu kratku venčanicu, a njih dvoje su godinama važili za jedan od najbolje odevenih parova u svetu mode. Često su sarađivali i na zajedničkim projektima, delujući kao "par iz bajke".

Ipak, 2015. godine usledio je razlaz koji su neko vreme uspešno krili od očiju javnosti. Danas su oboje krenuli svojim putevima - Anja nastavlja da dominira svetskom modnom scenom, dok je Saša pronašao novu sreću pored supruge Ana Marije Knežević, sa kojom je dobio i sina.

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju