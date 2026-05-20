Holivudske zvezda Šeron Stoun je ove godine zaudžena za prave modne spektakle, ali i nesvakidašnje govore kojim ostavlja još snažniji utisak.

Šeron Stoun pojavila se večeras na premijeri filma Diamond koji je režirao i producirao slavni Endi Garsija koji ne krije ponos zbog velikog uspeha.

Šeron Stoun Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Slavna glumica podržala je svog kolegu i prijatelja koji tumači glavnu ulogu u pomenutom ostvarenju.

Za modni defile na crvenom tepihu u Kanu obukla je crnu dramatičnu haljinu, sa ogromnom mašnom na dekolteu i ukrašenu raskošnim ogrtačem u istoj boji. Zalizana kosa istakla je lepotu njenog lica, dodatno skrenula pažnju na šminku, dok je glamurozan nakit sasvim u duhu Kanskog festivala jer se odvano izdvojio kao jedan od zaštitnih znakova manifestacije, kada je u pitanju moda.

Holivudska ikona Šeron Stoun zablistala je večeras na premijeri, a još se nije smirila pompa zbog govora koji je juče održala na gala večeri u Kanu, rekavši publici da ljudi treba bolje da se povežu jedni sa drugima.

U galeriji pogledajte kako je Šeron Stoun izgledala na Filmskom festivalu u Kanu:

Šeron Stoun Foto: Luca Carlino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Terence Baelen / Starface / Profimedia

Zvezda kultnih filmova „Raw“ i „Casino“ govorila je sinoć na događaju, koji je upriličio Fond za bolji svet, organizacija koja podržava „kinematografiju i umetnost u službi čovečanstva“.

Glumica, koja je delovala nervozno, započela je svoj govor objašnjavajući svrhu okupljanja. „Hvala vam mnogo što ste došli na ovaj divan događaj koji smo pokrenuli pre tri godine. Nikada nije bilo važnije da ovo uradimo, da zaštitimo žene i decu na globalnom nivou“, rekla je. Ali u jednom trenutku, izgubila je živce i pozvala publiku da se seti osnovne ljudske ljubaznosti.

„Želim da im kažete, i želim da to mislite ozbiljno, da vam je žao zbog stvari koje su ih povredile“, rekla je, ohrabrujući ljude da se okrenu osobi koja sedi pored njih. Napomenula je da su ljudi uplašeni, neljubazni, ljuti, zli kada su sami.

Usledio je trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama. „Spusti taj je*eni telefon. Ozbiljna sam. Spustite te proklete telefone na sto! Spusti ih. Spusti to. Spusti to. Spusti to“, rekla je, a zatim se obratila pojedincima u publici. „Okrenite se osobi pored sebe. Okrenite se ka onom čoveku tamo i zagrlite ga. Zagrlite tog čoveka".

