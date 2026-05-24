Slušaj vest

Da li je premijera još jednog filma Pedra Almodovara mogla da protekne bez čuvene Rosi de Palme? Naravno da je muza slavnog reditelja morala da se pojavi u Kanu.

Rosi de Palma u filmu "Gorki Božić" tumači lik Gabriele. Njena pojava u ovom ostvarenju opisuje se kao prepoznatljivo i važno gostovanje (kameo uloga), koje je neizostavan deo kreativnog identiteta Pedra Almodovara.

Kultni reditelj Pedro Almodovar u trci je ove godine za najveću nagradu Kanskog festivala, Zlatnu palmu, koja mu je do sad izmicala šest puta.

Rosi de Palma, Pedro Almodovar, Kan 2026 Foto: Samuel Leclerc / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čuvena Rosi de Palma ušetala je na premijeru u Kanu u sako - haljini, sandalama sa štiklom, sa neizostavnim sunčanim naočarama, crvenim karminom i prepoznatljivom frizurom.

Koliko je autentična na filmskom platnu, toliko je originalna i van kamera. I uvek na crvenom tepihu ponudi nešto više, jer svaku scenu shvata ozbiljno pa ležernijim performansom ulepša događaj.

Titulu zvezde Rosi de Palma zaslužila je odavno, a široka javnost najviše je poznaje po ulogama u filmovima Pedra Almodovara: “Zakon požude”, “Kika”, “Žene na ivici nervnog sloma” i “Cvet moje tajne”. Legendarni reditelj odigrao je ključnu ulogu u njenom životu.

Glumica je rođena kao Rosa Elena Garsija Ećave, a umetničko ime sama je sebi odredila, po svom rodnom gradu u Španiji i tako se publici predstavila kao Rosi de Palma.

Rosi de Palma Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia

Rosi je rođena u radničkoj porodici, a sklonost ka umetnosti pokazala je kao veoma mlada pa je odlazila na časove plesa i pevanja. Pre upliva u glumačke vode nastupala je kao solista grupe "Ne može biti gore", a onda se zaposlila kao konobarica u malom lokalu u Madridu gde je jednom prilikom svratio Pedro Almodovar. I za nju je postalo dobro, da bolje "ne može biti".

Zaintrigirala je čuvenog režisera koji joj je ponudio ulogu u filmu "Zakon želje". Počela je tako njena filmska karijera, a od 1987. pa do danas igrala je u velikom broju filmskih ostvarenja. Samo u ovoj godini premijerno će biti prikazano sedam filmova u kojima Rosi glumi dok su u najavi i nekoliko njih za 2023.

Igrala je i u pozorištu dok je u svetu mode postigla ogromne uspehe. Dovoljno je reći da je bila muza Žana Pola Gotjea. Baveći se manekenstvom stekla je titulu "najružnije lepotice" zbog svoje neubičajene lepote.

Rosi de Palma Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Rosi je veoma cenjena u filmskoj industriji, a svoju kreativnost ispoljila je i u proizvodnji parfema pa je 2008. osmislila svoju mirisnu notu, kombinaciju ruže, jasmina, crnog bibera, kakaa i pačulija.

Izuzetno je posvećena humanitranom radu. A kako bi podržala kampanju protiv raka dojke i podigla svest o rizicima kojima su izložene žene, 2009. godine pozirala je naga za "Meri Kler".

Ljubavni život čuvala je daleko od očiju javnosti. Ima dvojicu sinova, ali nikada nije rekla ko je otac njene dece.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Holivudaska glumica obišla Zlatibor: