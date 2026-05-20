Srpski metal sastav Lavinazavršio je svoje učešće naEvroviziji 2026. godine na 17. poziciji sa pesmom "Kraj mene". Iako su brojni obožavaoci nezadovoljni ovakvim ishodom, smatrajući da je bend zaslužio znatno bolji plasman, članovi grupe su stavili tačku na spekulacije o ponovnom prijavljivanju, ističući da je ovo bilo njihovo jedino pojavljivanje na ovom festivalu.

Kraj evrovizijske avanture

Muzičari iz Niša su za portal Mondo objasnili da im je primarni cilj povratak kulinarskom i koncertnom radu, naglašavajući da im je izlazak iz zone komfora bio veliki izazov.

Pogledajte kako je izgledao nastup grupe Lavina na Evroviziji 2026:

"Mi nismo bend koji naučen da svira uživo, da putuje, da svira koncerte i festivale. Izašli smo iz zone komfora. Sada moramo da se vratimo na dalju izdragnju naše karijere", poručili su članovi Lavine.

Teškoće u bekstejdžu

Gostujući na RTS, članovi benda, Andrija Cvetanović i Luka, otkrili su dramatične detalje koji su prethodili njihovom nastupu u Beču. Prema njihovim rečima, postojala je realna opasnost da uopšte ne izađu na scenu tokom prvog polufinala zbog opstrukcije organizatora. Andrija je objasnio da im je neposredno pred izlazak u svlačionicu ušlo osoblje sa tvrdnjom da je tehnički nemoguće skloniti plašt sa bine, iako su na svim prethodnim probama to radili bez ikakvih poteškoća.

"Mi smo do poslednjeg trenutka bili u neizvesnosti da li ćemo izaći na tu binu jer smo dobili zabrinjavajuće komentare od strane Evrovizije da nam učine jednu malu stvar jer je to njima tehnički bilo nezahvalno, da sklone plašt sa bine", ispričao je Andrija.

Na to se nadovezao Luka, potvrdivši da su probe proticale savršeno: "Mi smo imali probe gde su oni to sklanjali, to je bitno da napomenemo, i gde je svaki put bilo kako treba".

Optužbe za "sedmog člana" na bini

Najveći apsurd se dogodio u samom finišu priprema, kada je organizatorima odjednom zasmetalo prisustvo osobe koja je trebalo da ukloni deo scenografije, nazivajući tu osobu nepostojećim "sedmim članom" benda na sceni.

"Oni su došli u našu svlačionicu u toku pripreme, i obavestili nas da oni to ne žele da odrade, jer mi imamo sedmog člana na bini koji ne treba da se nađe tu", objasnio je muzičar, dodajući da su njihovi bazični zahtevi bili ignorisani.

Revolt javnosti i podrška na društvenim mrežama

Nakon što su ovi detalji dospeli do javnosti, na društvenoj mreži X pokrenuta je lavina komentara. Korisnici su besno ukazivali na dvostruke aršine, podsećajući da su drugi izvođači, poput predstavnika Bugarske, imali kompleksne produkcijske zahvate bez ikakvih zabrana.

Komentari poput - "znamo da su vas đubrad sabotirala" i kritike na račun činjenice da je u prenosu uživo ipak snimljen čovek koji puzi po bini, što je pokvarilo estetski utisak, preplavili su internet. Mnogi smatraju da bez angažovanja skupih stranih reditelja i lobiranja, male zemlje nemaju šanse za pravedan tretman na ovom takmičenju. Ipak, momci iz Lavine ističu da im je srce puno jer je publika prepoznala njihov trud i energiju.

