Belgija je najavila da bi mogla da postane šesta država koja će se povući s Evrovizije zbog učešća Izraela. Uoči ovogodišnjeg takmičenja, nacionalne televizije pet zemalja već su objavile da se povlače u znak protesta protiv odluke da se Izraelu dozvoli učešće.

VRT: Male su šanse za učešće iduće godine

Belgijska televizija VRT objavila je kako je malo verovatno da će učestvovati na takmičenju iduće godine ako situacija ostane nepromenjena. U izjavi objavljenoj na internet stranicama VRT-a, portparolka Jasmin Van der Borht poručila je: "Male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača."

"Očekujemo snažnu poruku od Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje Evroviziju, protiv rata i nasilja, te za poštovanje ljudskih prava. To su vrednosti koje bi trebalo da ujedinjuju festival, a trenutno su previše bačene u drugi plan", dodala je.

In galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Belgije na Evroviziji 2026:

Belgija, Evrovizija 2026

"Tražimo jasan okvir za učešće, otvorenu raspravu i direktno glasanje članica EBU-a. Dosad smo na to dobili nepotpun odgovor. Čak ni tokom polufinala prošle nedelje nismo dobili nikakav signal da EBU čuje našu zabrinutost. Naravno, o tome želimo da razgovaramo i s drugim televizijskim kućama. Međutim, ako se stav EBU-a ne promeni, male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača", zaključila je Van der Borht.

Belgijski sistem rotacije

Valja napomenuti da Belgija ima dve nacionalne televizije - frankofonu RTBF i flamansku VRT - koje se svake godine smenjuju u organizaciji učešća na Evroviziji. Ove godine na redu je bio RTBF, a VRT je još prošle godine izjavio da "deli i podržava stav zemalja koje su se povukle sa učešća na Evroviziji".

Subotnje finale uživo pokazalo je da je Izrael drugu godinu zaredom završio na drugom mestu.Pobedu je na kraju odnela bugarska predstavnica Dara, obezbedivši svojoj zemlji prvu pobedu u istoriji takmičenja.

Video: Slavi se pobeda Bugarske i Dare na Evroviziji