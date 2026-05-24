Nakon što je sa grupom Lelek predstavljala Hrvatsku na ovogodišnjoj Evroviziji 2026, Lara Brtan na Instagramu je podelila emotivnu ispovest o teškoj saobraćajnoj nezgodi koju je jedva preživela, kao i o životnom putu koji ju je doveo do evrovizijske pozornice.

Članica grupe Lelek koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Evroviziji, Lara Brtan, oglasila se na Instagramu emotivnom objavom u kojoj je progovorila o teškom životnom periodu kroz koji je prošla pre nego što je ostvarila svoj muzički san.

Nesreća koja je zaustavila sve

Lara je otkrila kako joj se život potpuno promenio pre dve godine, nakon teške saobraćajne nesreće koju je jedva preživela.

"Pre dve godine, moj život se potpuno promenio u samo jednoj noći. Tek sam navršila 18 godina i umesto da uživam u poslednjoj godini srednje škole i razmišljam o budućnosti, našla sam se u bolnici nakon strašne saobraćajne nesreće koju sam jedva preživela. Sve što sam dotad poznavala odjednom je stalo. Moj ceo svet okrenuo se naglavačke i dugo vremena više nisam znala kako će moja budućnost uopšte izgledati."

Priznala je kako dugo vremena nije znala šta je čeka u budućnosti, te da joj se tada ceo svet okrenuo naglavačke. Ipak, upravo joj je 2024. godina, koju opisuje kao jednu od najtežih i najvažnijih u životu, donela novu priliku.

Od bolničke postelje do benda

"2024. godina bila je jedna od najtežih, najčudnijih i najvažnijih godina mog života. Ali nekako, usred sve boli i neizvesnosti, život mi je dao još jednu priliku. Te iste godine dobila sam priliku da postanem deo jednog "girl" benda i, iako nisam imala pojma kuda će me to odvesti, odlučila sam da rizikujem i verujem procesu. Sada, dve godine kasnije, stojim ovde kao deo te iste grupe, a dobile smo čast da predstavljamo Hrvatsku na Evrosongu", poručila je Lara.

Život je nepredvidiv

Dodala je kako nikada ne bi verovala da će joj se takvo nešto dogoditi dok je ležala u bolničkom krevetu, istaknuvši koliko život može biti nepredvidiv. U emotivnoj objavi zahvalila je svojim koleginicama iz grupe, svim ljudima koje je upoznala tokom ovog putovanja, te poručila kako će uspomene sa Evrosonga zauvek nositi sa sobom.

"Ponekad ne razumemo zašto nam se neke stvari događaju, ali s vremenom sve počne da ima smisla", zaključila je Lara.

