Zahara Džoli, ćerka slavne glumice Anđeline Džoli i Breda Pita, diplomirala je pre nekoliko dana na Spelman koledžu.

"Zaharina mama i braća i sestre, koji su bili uz nju tokom četiri veoma posebne godine, bili su prisutni i bodrili su nju i njene koleginice sa Spelmana", rekao je izvor za TMZ.

Bred Pit nije bio na toj svečanoj ceremoniji, a ćerku nije ni pozvao pre uručenja diplome kako bi joj čestitao.

"Ništa ga nije sprečilo da bude tu za nju. Ili da je ikada poseti. Taj dan je bio posvećen svemu što je ona postigla, a ne tome da li je on bio voljan da prisustvuje ili ne", dodao je insajder i napomenuo da Bred Pit nije bilo koga kontaktirao u vezi sa dodelom diploma koja je organizovana tokom proteklog vikenda.

Izvori su istakli da Bred Pit nije povukao takav potez jer se toliko udaljio od dece zbog animoziteta prema Anđelini Džoli da je svaki poziv smatrao nepoželjnim.

Zahara je nedavno tokom govora na koledžu pričala o majci Anđelini Džoli na najpozitivniji mogući način, Breda nije ni pomenula.Poznata naslednica ranije se odrekla očevog prezimena pa se sada predstavlja kao Zahara Marli Džoli.

Istu odluku o odbacivanju prezimena Pit doneli su i njene sestre Šajlo i Vivijen kao i braća Medoks i Paks. Jedino Noks nije odbacio prezime Pit.

Podsetimo, blizanci Vivijen i Noks najmlađa su deca Anđeline Džoli i Breda Pita, napuniće 18 godina 12. jula pa će se saznati da li će se nakon tog datuma desiti još drastičniji preokret u odnosu između njih i njihovog oca.

Bred Pit i Anđelina Džoli imaju troje biološke decu, Šajlo, Vivijen i Noksa dok su Zaharu, Medoksa i Paksa usvojili.

Bivši par koji se venčao 2014. nakon devet godina veze, razišao se 2016. nakon incidenta u avionu. Glumica je optuživala Pita da je fizički nasrsnuo na nju i decu. Počeo je buran razvod koji je okončan tek krajem 2024.

Razvod je obuhvatio i preostala pitanja starateljstva. Detalji tog dogovora su poverljivi kako bi se zaštitila privatnost dece.

Prema dostupnim informacijama koje navodi BBC, Anđelina je zadržala primarno fizičko starateljstvo, dok je Bredu dodeljeno pravo na posete.

Sudija je 2021. godine doneo presudu u korist Breda Pita, dodelivši mu zajedničko starateljstvo nad decom. Anđelina je uspela da diskvalifikuje tog sudiju, što je proces vratilo na početak.

Uskoro će sva deca Anđeline i Breda biit punoletna, Medoks ima 24 godine, Paks 22, Zahara 21 a Šajlo 19 godina pa će sporazum o starateljstvu izgubiti značaj. Svi poznati naslednici će samostalno odlučivati o svom odnosu sa roditeljima.

Iz više krugova dopiru priče da Anđelina Džoli utiče na to da se ćerke i sinovi što više distanciraju od oca. Sudija ju je tokom dugog procesa opomenuo da glumcu da brojeve telefone njihove dece.

Bred Pit se ne miri sa lošom porodičnom situacijom i želi da izgladi nesuglasice sa decom. "Sa Šajlo je najgore što može da bude", rekao je izvor za RadarOnline.com i dodao. „Nije stupila u kontakt sa njim, što je Bredu veoma teško da prihvati. On i Šajlo su bili toliko bliski, i od sve dece, ona je bila ta koja mu je uvek čuvala leđa. Bred ne vidi kako ta veza može jednostavno da nestane".

