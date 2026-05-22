Stižu velike vesti za ljubitelje serije "Uvod u anatomiju". U utorak je zvanično potvrđeno da je u pripremi novi spin-of čija će radnja biti smeštena u Teksasu.

Nova serija će imati nekoliko ključnih poveznica sa originalnim hitom, što će sasvim sigurno obradovati dugogodišnje fanove. Na projektu je angažovana Šonda Rajms, autorka "Uvoda u anatomiju", koja učestvuje kao sukreatorka, scenaristkinja i izvršna producentkinja. Uz nju će na seriji raditi i Meg Marinis, aktuelna šouranerka "Uvoda u anatomiju".

U projekat je uključena i Elen Pompeo, zvezda serije i dugogodišnje zaštitno lice Meredit Grej, koja će obavljati funkciju izvršne producentkinje.

Premijera se očekuje 2027. godine

Kako piše Dedlajn (Deadline), serija je već dobila direktnu narudžbinu za prikazivanje, a premijera na mreži Ej-Bi-Si (ABC) očekuje se sredinom televizijske sezone 2027. godine.

Meredit Grej Foto: Bonnie Osborne/ABC/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Neverovatno sam uzbuđena što ću proširiti univerzum "Uvoda u anatomiju". Ova prilika doneće nove likove i priče koje će imati isto srce, emocije i bliskost zbog kojih gledaoci vole "Uvod u anatomiju" već više od dve decenije, a sve će biti smešteno u mojoj rodnoj državi Teksas. Izuzetno sam zahvalna Šondi Rajms što je stvorila ovaj dinamičan svet i osećam se srećnom što mogu biti deo njega", izjavila je Marinis.

Mogući povratak poznatih likova

Iako će ovaj nastavak pratiti novu generaciju lekara, Deadline navodi kako postoji velika mogućnost da se u seriji pojavi jedan ili više poznatih likova iz originalnog "Uvoda u anatomiju".

