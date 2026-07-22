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Skoro svako ko planira kupovinu novog telefona, televizora, laptopa ili gejming konzole postavi sebi isto pitanje: da li kupiti sada ili sačekati? Možda će uskoro biti popust, pojaviće se novi model ili će cena pasti, kao što je to godinama bio slučaj sa većinom elektronskih uređaja. Međutim, tržište elektronike je danas znatno drugačije nego pre nekoliko godina.

Analitičari upozoravaju da bi cene mnogih uređaja u narednom periodu mogle nastaviti da rastu, umesto da padaju. Glavni razlog krije se u komponentama koje korisnici gotovo nikada ne vide, ali bez kojih nijedan moderan uređaj ne može da funkcioniše – memorijskim čipovima. Veštačka inteligencija promenila je tržište čipova Poslednjih godina razvoj veštačke inteligencije doveo je do naglog rasta potražnje za memorijskim čipovima. Sve više računarskih sistema koji pokreću AI zahteva velike količine memorije, zbog čega su proizvođači počeli da daju prednost proizvodnji čipova namenjenih ovim tehnologijama. To je smanjilo dostupnost memorijskih komponenti za potrošačku elektroniku i doprinelo njihovom poskupljenju. Posledica je rast cena memorijskih čipova koji se ugrađuju u potrošačku elektroniku, pa proizvođači telefona, računara, televizora i drugih uređaja imaju sve veće troškove proizvodnje.

Šta su zapravo čipovi i zašto su toliko važni? Mikročipovi su osnovna komponenta gotovo svakog elektronskog uređaja. Nalaze se u mobilnim telefonima, računarima, televizorima, automobilima, pametnim satovima, konzolama za video-igre, kućnim aparatima, ruterima i brojnim drugim uređajima koje svakodnevno koristimo. Upravo zbog toga rast njihove cene gotovo neizbežno utiče i na cenu gotovih proizvoda. Današnji uređaji troše mnogo više memorije nego pre samo nekoliko godina

Pored rasta cena čipova, postoji još jedan razlog zbog kojeg elektronika postaje skuplja – savremeni uređaji obrađuju i skladište višestruko više podataka nego ranije. Pre nekoliko godina većina aplikacija bila je jednostavnija, fotografije manje rezolucije, a video sadržaji znatno skromnijeg kvaliteta. Danas gotovo svaki uređaj istovremeno obrađuje video u visokoj rezoluciji, sinhronizuje podatke sa cloud servisima, koristi AI funkcije i stalno se ažurira, zbog čega su zahtevi za memorijom višestruko veći. Sličan razvoj vidi se i kod televizora i drugih uređaja u domaćinstvu. Jedan od primera su set-top box uređaji koje koristimo za gledanje televizijskih kanala. Iako ih većina korisnika doživljava kao obične prijemnike televizijskog signala, oni svakodnevno obrađuju velike količine podataka. Tako, gledanje dvočasovnog filma u HD rezoluciji preko set-top box uređaja može da potroši oko 6 GB podataka, dok ista sadržaj u 4K rezoluciji može zahtevati do 16 GB. Sve to zahteva veće memorijske kapacitete i naprednije čipove nego što je bio slučaj pre samo nekoliko godina. Prvi signali poskupljenja već su stigli

Da rast troškova više nije samo teorija potvrđuju i najveće tehnološke kompanije. Izvršni direktor kompanije Apple, Tim Kuk, izjavio je da je nagli rast cena memorijskih čipova povećao troškove proizvodnje i da kompanija planira povećanje cena svojih proizvoda, pri čemu će deo tih troškova biti prenet na kupce. Jedan od najboljih primera promenjenih tržišnih okolnosti jeste PlayStation 5. Iako se od konzola tradicionalno očekuje da sa godinama postaju jeftinije, Sony je cenu ovog uređaja povećao čak dva puta nakon njegovog izlaska na tržište – prvi put 2025, a zatim ponovo 2026. godine na pojedinim tržištima. Nekada je bilo uobičajeno da konzole vremenom pojeftinjuju, ali rast troškova proizvodnje promenio je i to pravilo. Da li onda čekati ili kupiti sada?