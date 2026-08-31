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Tastatura je pravi magnet za prašinu, mrvice i opasne bakterije, a redovno održavanje sprečava ozbiljne tehničke kvarove, pa i zdravstvene rizike.

Evo kako da to uradite brzo, lako i potpuno bezbedno u samo šest koraka.

1. Bezbednost na prvom mestu: Pre nego što bilo šta započnete, isključite laptop i izvucite kabl iz struje. Ukoliko vaš model to dozvoljava, izvadite i bateriju kako biste sprečili eventualni kratak spoj usled slučajne vlage.

2. Istresite mrvice: Okrenite laptop naopačke, tako da tastatura gleda ka podu, i lagano ga protresite. Ova jednostavna metoda učiniće čuda i izbaciće većinu krupnih mrvica i prljavštine zaglavljene između tastera.

3. Magija kompresovanog vazduha: Sprej sa kompresovanim vazduhom je ubedljivo najbolji alat za nepristupačna mesta. Držite bočicu pod uglom od 45 stepeni i izduvavajte vazduh pomerajući se sleva nadesno. Oprez: Ne prinosite mlaznicu preblizu, jak pritisak može oštetiti osetljive mehanizme.

Čišćenje laptopa Foto: Erika Eros / Panthermedia / Profimedia

4. Selotejp za sitnice: Za finu prašinu i sitne dlačice koje ne žele da izađu, upotrebite lepljivu traku (selotejp) ili specijalni ljigavac za tehnologiju. Utapkajte lepljivu stranu preko tastera - prljavština će se sama zalepiti.

5. Vlažno brisanje - ali sa merom: Uzmite krpu od mikrofibera, vrlo blago je natopite izopropil alkoholom (nikako vodom) i prebrišite tastere. Nikada ne prskajte tečnost direktno na tastaturu.

6. Štapići za uši za finiš: Za najuporniju prljavštinu u uglovima, upotrebite pamučni štapić za uši blago umočen u alkohol. Ovim ćete očistiti i najsitnije pukotine.

Šta nikako ne smete da radite?

- Zaboravite na vodu i kućnu hemiju: Čak i kap vode može da izazove rđu kontakata ili spali matičnu ploču, što donosi paprene popravke. - Agresivni deterdženti izbrisaće slova i uništiti plastiku.

- Ne čupajte dugmiće na silu: Moderni mehanizmi su izuzetno krhki. Ako niste stručnjak, ne pokušavajte sami da vadite tastere jer možete napraviti nepopravljivu štetu.

Stručni savet za kraj: Čišćenje praktikujte bar jednom u dve nedelje - to je sasvim dovoljno da vaš laptop uvek izgleda i radi kao nov.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Mehanička tastatura