Hiljade korisnika širom sveta od rano jutros prijavljuju da ne mogu da pristupe Instagramu.

foto: Printscreen/DownDetector

Prema sajtu DownDetector, koji prati ove stvari, korisnici imaju najviše problema sa aplikacijom, čak 87% njih.

foto: Printscreen/DownDetector

Prema trenutnim podacima, oko 65.000 korisnika ima problem da pristupi sajtu, a kada to probaju da učine sačeka ih poruka "sorry, this page isn't available".

foto: Printscreen/DownDetector

Kompanija Meta se nije oglasila povodom ovog problema, tako da je uzrok nepoznat.

