Bezuslovna LJUBAV NA ČETIRI ŠAPE: Kako UDOMLJAVANJE pasa menja živote

Kad se umorni i iscrpljeni vratimo kući nakon napornog i stresnog dana, nije li predivno imati kućnog ljubimca koji nas dočekuje radosnim skakanjem i mahanjem repa, vraćajući nam osmeh na lice i podsećajući nas da pravi mir i sreća leže u jednostavnim trenucima koje delimo sa njima. Ti predivni četvoronožni prijatelji su izvor bezuslovne ljubavi, radosti i vernosti.

Ukoliko ste u potrazi za kućnim ljubimcem, nema veće satisfakcije i ispunjenja nego kada se odlučite za udomljavanje, jer ćete pružiti bezuslovnu ljubav i siguran dom jednom predivnom biću koje to itekako zaslužuje. Udomljavanje pasa ima dubok i pozitivan uticaj na naše živote, a takođe pruža novi dom tim nežnim dušama. Istražili smo benefite udomljavanja pasa, koliko je taj korak bitan za zajednicu, ali i kako ta odluka može uneti sreću u naše živote.

foto: Promo

Psi u potrazi za domom

Nažalost, mnogi psi se nađu bez doma i ljubavi, lutajući ulicama prepunim neizvesnosti. Uprkos svemu, oni ne gube nadu i uvek pronalaze način da pruže ljubav i radost. Udomljavanje pasa predstavlja šansu da pružimo ljubav i sigurnost ovim bićima koja zaslužuju srećan dom. Oni nam pružaju priliku da naučimo lekciju o bezuslovnoj ljubavi, vernosti i prisustvu u trenucima radosti i tuge.

Budući najbolji prijatelji: Veza koja menja živote

Udomljavanje psa nije samo jednosmerna ulica - to je veza koja menja živote kako pasa, tako i ljudi. Kada udomimo psa, otvaramo vrata ne samo za njega, već i za neverovatnu ljubav i radost koju nam on pruža. Njihova prisutnost ima terapeutski efekat i pomaže nam da se opustimo, smanjimo stres i poboljšamo naše mentalno zdravlje. Udomljeni psi postaju naši najbolji prijatelji, koji nas prate u šetnjama, pružaju nam podršku i čine naše domove toplim i ispunjenim ljubavlju.

Udomljavanje pasa ima širi društveni uticaj. Na teritoriji naše države, problem napuštenih pasa je prisutan, ali mi imamo moć da promenimo tu situaciju. Svako, udomljavanje pomaže da se smanji broj pasa na ulicama, smanji patnja i stvori bolje okruženje za sve. Kada udomimo psa, pokazujemo solidarnost i odgovornost prema životinjama, što je važan korak ka stvaranju svesti o pravima životinja. Udomljavanje pasa nije samo akt ljubavi prema jednom biću, već i korak ka promeni zajednice i stvaranju bolje budućnosti za sve.

foto: Promo

Koraci ka promeni:

Informišite se: Pre nego što se odlučite da udomite psa, obavezno se informišite o odgovornom vlasništvu, pravilima brige o psima i potrebama određene rase ili mešanca. Konsultujte se sa veterinarom i istražite lokalne organizacije za udomljavanje pasa kako biste dobili sve potrebne informacije.

Razmotrite udomljavanje: Udomljavanje pasa iz lokalnih azila ili organizacija za spasavanje je sjajan način da pružite dom psima kojima je to potrebno. Ovi psi često su prethodno prošli kroz teška iskustva i zaslužuju drugu šansu za srećan život. Uzeti u obzir usvajanje starijeg psa takođe može biti izuzetno ispunjavajuće iskustvo.

Pružite ljubav i negu: Kada psa dovedete u svoj dom, pružite mu bezuslovnu ljubav, negu i pažnju. Dajte mu sigurnost, redovnu ishranu, veterinarsku brigu i fizičku aktivnost. Uz to, provodite vreme sa svojim psom, igrajte se s njim i negujte duboku vezu poverenja.

Delite svoje iskustvo: Kroz društvene mreže, priče, blogove ili razgovore sa prijateljima, podelite svoje iskustvo o udomljavanju psa. Istaknite radosti i prednosti koje ste doživeli, kao i važnost pružanja doma napuštenim životinjama. Podstaknite druge da razmotre udomljavanje pasa i delujte kao zagovornik ove divne misije.

foto: Promo

Jedan od lepih primera u praksi, kada je ova društveno odgovorna tema u pitanju, jeste inicijativa „Vidi više od boje“ koju je pokrenula kompanija Samsung Electronics u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja u Srbiji. Ovim sloganom, lider u oblasti moderne tehnologije i mobilne telefonije posvetio se buđenju svesti o značaju udomljavanja pasa kojima je za sreću, osim hrane i krova nad glavom, potrebna i ljubav. Na njihovom zvaničnom sajtu pronašli smo fotografije neodoljivih njuškica poput Ričija, Dunje, malog Pere, Lili i drugih. Ovi psi imaju svoje dirljive priče, napušteni su ili su rođeni na ulici, a kompanija Samsung se zalaže za to da ovim krznenim lepotanima pruži novu šansu u srećnom domu. Od početka kampanje u regionu, kompanija je pomogla udomljavanju više od 60 pasa.

foto: Promo

Kompanija Samsung organizovala je Studio S23 – mobilni paviljon na raznim lokacijama u Beogradu. Ovaj prostor osmišljen je za druženje vlasnika kućnih ljubimaca sa svojim četvoronožnim prijateljima, gde mogu uživati u brojnim aktivacijama, zonama za fotografisanje pasa, za igru pa sve do onih koje uključuju sočne poslastice. Odlična prilika da i oni koji planiraju da udome kućnog ljubimca, osete tu energiju i ljubav, ali i da pogledaju prekrasne fotografije pasa koji traže dom. Sledeći Studio S23 – mobilni paviljon biće realizovan u okviru Street Food festivala od 2. juna do 4. Juna, u periodu od 13 do 23 časa, lokacija događaja biće Belgrade Waterfront.

Više o ovoj akciji možete pronaći na linku

