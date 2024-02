DA LI VAS GOOGLE SLUŠA I KAD NE KORISTITE TELEFON? Da, i evo kako to zaustaviti

Google vas može ili ne mora slušati ako imate iPhone, ali ako koristite Android, gotovo sigurno sluša vas. To je zato što Google asistent odgovara na vaše glasovne komande. Ovo je neverovatno zgodno, ali znači da vas telefon sluša sve vreme tako da zna kada da odgovori.

ZAŠTO VAS TELEFON SLUŠA?

Prema proizvođačima telefona, vaš telefon vas prvenstveno sluša tako da glasovni asistenti poput Google Assistant-a mogu da izvršavaju verbalne komande. Da bi ovo funkcionisalo, vaš telefon mora da sluša ili neće reagovati kada kažete „Hej Google“. Međutim, ovo nije jedini razlog.

Nažalost, ovde postoji i ugao profita. Android, koji je u vlasništvu Google-a, koristi ove informacije da pravi marketinške profile klijenata i prikazuje nam relevantne oglase. Baš kao što Google prati vašu istoriju pretrage, on prikuplja i vaše glasovne podatke da bi personalizovao oglase prema vašim interesovanjima. Ovo pomaže oglašivačima da zarade više novca, ali je to velika briga za privatnost za mnoge ljude, i to sa dobrim razlogom.

foto: AP/Ilustracija

RIZICI DA BUDETE PRISLUŠKIVANI

Ne možete nikome poveriti svoju privatnost. Iako kompanije mogu obećati da neće zloupotrebljavati vaše podatke, neko bi im ih mogao ukrasti. Sajber kriminalci mogu da iskoriste vaše osetljive podatke da vas uhode, ucenjuju ili prevare i da oslobode sve vrste "haosa".

Pored toga, vlade mogu naterati kompanije da im predaju vaše podatke, dajući im još više moći i vidljivosti u životima ljudi. U nekim zemljama to može dovesti do toga da ljudi budu proganjani zato što govore stvari sa kojima se ne slažu.

DA LI JE PO ZAKONU DA VAS GOOGLE SLUŠA?

Google se suočio sa brojnim tužbama u kojima su ga tužioci optužili da nezakonito sluša korisnike. Ni ovi snimci nisu toliko privatni kao što biste se nadali. U 2019. je otkriveno da je Google dao partnerima pristup svojim glasovnim snimcima. Oni su čak uključivali slučajne snimke koji sadrže osetljive ili otkrivajuće informacije. Prema kompaniji, ona deli mali procenat snimaka sa partnerima kako bi pomogli u poboljšanju svojih usluga.

foto: Profimedia

Iako to zvuči kao loš izgovor, Google obično uspeva da izbegne svaki povratni udarac od ovakvih skandala zbog sitnih slova. Nezakonito je da vas aplikacije slušaju bez vašeg pristanka, ali tehnički pristajete na to kada prihvatite Google-ove uslove i odredbe. Ovo čini legalnim da vas kompanija sluša preko vašeg telefona.

Uz to, svaka aplikacija može da vas sluša nelegalno ako ima pristup vašem mikrofonu. Ovo se obično dešava kada preuzmete lažne aplikacije (špijunski softver) ili je zastarela aplikacija zaražena malverom. Da biste smanjili rizik da vas aplikacije špijuniraju, najbolje je da pregledate dozvole za sve svoje aplikacije i uklonite pristup mikrofonu za aplikacije kojima to nije potrebno. Takođe možete da promenite podešavanja dozvola da biste dozvolili pristup mikrofonu samo kada koristite aplikaciju.

DA LI GOOGLE UVEK SLUŠA?

Ako je legalno da vas Google sluša, da li to radi stalno? Ukratko, da. Vaš telefon tehnički uvek sluša. Google asistent je uvek aktivan tako da može da pokupi „reči buđenja“ za koje je programiran da prepozna i počne da izvršava glasovne komande.

To ne znači da Google ignoriše sve ostalo što kažete. Takođe može biti u potrazi za drugim „ključnim rečima“ koje može koristiti za poboljšanje vašeg marketinškog profila. Zbog toga vidite oglase o stvarima o kojima pričate iako ih niste tražili na svom telefonu.

foto: Profimedia

Google prisluškivanje je manji problem ako ste korisnik iPhone-a jer nema monopol nad podacima na Apple uređajima. Uz to, Apple takođe nije svetac. Takođe se suočio sa tužbama za ilegalno snimanje ljudi sa Siri.

Velike tehnološke kompanije će tvrditi da to samo poboljšava vaše iskustvo kupovine na mreži, ali to je i dalje velika briga za privatnost. Ne možete verovati strancima sve što kažete svaki dan, bez obzira na kompaniju koja može da zaradi na tome. To takođe znači da bi sajber kriminalac mogao da sluša snimke vašeg telefona ako hakuje vaš Google nalog ili ih ukrade sa Google-ovih servera u slučaju povrede podataka.

GDE PRONAĆI SVOJE GOOGLE SNIMKE?

Google vam omogućava da čujete i izbrišete razgovore koje ste vodili sa Google pomoćnikom čak i one za koje možda niste ni znali da ste vodili. Ovim glasovnim snimcima možete pristupiti preko svog naloga. Možete ih pronaći u aplikaciji Google na telefonu ili na stranici Moja aktivnost na svom Google nalogu u web pregledaču.

KAKO PRONAĆI SVOJE GOOGLE SNIMKE U BROWSERU?

Idite na stranicu Moje aktivnosti na Google-u i kliknite na Aktivnost na webu i u aplikacijama. Na stranici Aktivnosti na webu i u aplikacijama kliknite na Upravljaj svim aktivnostima na webu i u aplikacijama. Kliknite na Filtriraj po datumu i proizvodu. Izaberite Asistent, zatim Pretraga zvuka i kliknite na Primeni. Ovaj filter će prikazati sve vaše glasovne aktivnosti sa Google-om. Svi unosi sa snimkom glasa će imati ikonu mikrofona pored sebe. Možete kliknuti na Detalji da vidite kada je snimljeno ili koristiti Prikaži snimak da ga preslušate. Klikom na dugme X desno od snimka ćete ga izbrisati.

foto: Shutterstock

KAKO PRONAĆI SVOJE GOOGLE SNIMKE U APLIKACIJI NA TELEFONU?

Otvorite aplikaciju Google, kliknite na ikonu svog profila na vrhu i izaberite Upravljajte svojim Google nalogom. Na traci menija na vrhu dodirnite Podaci i privatnost, a zatim izaberite Aktivnost na webu i u aplikacijama. Na stranici Aktivnosti na webu i u aplikacijama dodirnite Upravljaj svim aktivnostima na webu i u aplikacijama. Pomerite se nadole, izaberite Filtriraj po datumu i proizvodu, a zatim izaberite Pomoćnik i Pretraga zvuka da biste prikazali sve glasovne snimke povezane sa ovim nalogom. Videćete listu svih vaših glasovnih aktivnosti na Google-u. Svi unosi sa snimkom glasa će imati ikonu mikrofona pored sebe. Dodirnite Detalji da biste videli kada je zapis snimljen, a možete koristiti Prikaži snimak da ga preslušate. Dodirom na dugme X sa desne strane snimka ćete ga izbrisati.

KAKO SPREČITI GOOGLE DA VAS SLUŠA - VODIČ KORAK PO KORAK

Možete da preduzmete nekoliko koraka da sprečite Google da prisluškuje vaše razgovore. Za početak, možete reći Google-u da ne snima nikakve glasovne i audio aktivnosti. Idite na stranicu Aktivnosti na webu i u aplikacijama i opozovite izbor u polju za potvrdu pored "Uključi glasovne i audio aktivnosti."

Ako isključite ovo podešavanje, telefon neće čuvati audio ulaze iz Google pomoćnika, Pretrage i Mapa. Da li ovo sprečava druge aplikacije da vas slušaju? Ne.

Ne možete nikome poveriti svoju privatnost i možda ćete želeti da preduzmete još više koraka kako biste bili sigurni da vas niko ne sluša bez vaše dozvole. Sigurniji pristup je uklanjanje pristupa mikrofonu za sve aplikacije kojima nije potreban i deaktiviranje virtuelnih pomoćnika.

KAKO SPREČITI GOOGLE DA VAS SLUŠA NA ANDROIDU?

ISKLJUČITE GOOGLE ASISTENTA

Prvi korak je da onemogućite Google pomoćnik u aplikacijama Google pretraga, Mape i Android Auto. Isključivanje je jednostavan proces, ali se može malo razlikovati od marke telefona do brenda.

foto: Shutterstock

Idite na podešavanja Google pomoćnika u aplikaciji za podešavanja vašeg Android uređaja - takođe možete da tražite „podešavanja pomoćnika“ i trebalo bi da se pojavi. Potražite opciju Opšte u aplikaciji za podešavanja i izaberite je. Prebacite prekidač da biste isključili Google pomoćnik.

Pratite iste korake, ali sa Android Auto podešavanjima da biste bili sigurni da se Google pomoćnik ne aktivira kada koristite Mape ili Android Auto. U okviru Opštih podešavanja kliknite na otkrivanje „Hej Google“ i uverite se da su i Hej Google i u toku vožnje isključeni.

UKLONITE DOZVOLE ZA MIKROFON IZ APLIKACIJA

Možete onemogućiti pristup mikrofonu za sve aplikacije kojima to nije potrebno. Na primer, dozvoljavam samo aplikacijama kao što su Phone, WhatsApp, Snapchat i Shazam da pristupe mikrofonu. Ne treba ni Facebook, Instagram i Google da imaju pristup mikrofonu. Takođe možete da promenite podešavanja da dozvolite ovim aplikacijama da pristupe mikrofonu samo kada ih koristite ako ne želite da ga potpuno isključite.

Pratite ove korake da biste uklonili dozvole za mikrofon iz određenih aplikacija:

Otvorite aplikaciju za podešavanja telefona i izaberite Aplikacije. Na listi aplikacija pronađite Google (ili bilo koju aplikaciju koju želite) i izaberite je. Dodirnite Dozvole. Izaberite opciju mikrofona. Izaberite između Dozvoli sve vreme, Dozvoli samo dok koristite aplikaciju, Pitaj svaki put ili Ne dozvoli. Ako izaberete Ne dozvoli, videćete obaveštenje da aplikacija možda neće pravilno funkcionisati sa ovom postavkom koju ćete morati da prihvatite.

foto: Shutterstock

Ako imate vremena, predlažemo da prođete kroz sve aplikacije na telefonu i ponovite ove korake. Ovo će zatvoriti potencijalne rupe u zakonu koje Google i druge tehnološke kompanije mogu koristiti da bi vas saslušale.

KAKO SPREČITI VAŠ IPHONE DA VAS SLUŠA

Google nema istu vrstu kontrole nad vašim podacima na iOS uređajima, u zavisnosti od toga koje Google aplikacije koristite, možda neće slušati sve što govorite. Uz to, iOS uređaji i dalje imaju Siri i on vas na sličan način sluša sve vreme. Evo kako da sprečite Siri i Google da vas snimaju na Apple uređajima:

ISKLJUČITE SIRI

Idite do Podešavanja i izaberite Siri i pretraga Dodirnite prekidače da biste isključili Slušaj za „Hej Siri“, pritisnite bočno dugme za Siri i Dozvoli Siri kada je zaključan. Pojaviće se iskačući prozor sa pitanjem da li želite da isključite Siri. Dodirnite Isključi Siri da biste potvrdili.

foto: Shutterstock

ONEMOGUĆITE SNIMKE ZA GOOGLE I DRUGE APLIKACIJE

Takođe ćete morati da zabranite pristup mikrofonu za aplikaciju Google i sve druge aplikacije kojima to nije potrebno. Evo kako da to uradite:

Otvorite Podešavanja na svom iPhone-u Idite na Privatnost i bezbednost Pomerite se nadole i izaberite Mikrofon Isključite dozvole za Google, Google pomoćnik (ako ste ga instalirali), Google mape i sve druge aplikacije kojima ne želite da pristupite mikrofonu.

Preduzimanje ovih mera trebalo bi da vam pomogne da sprečite Google i druge aplikacije da vas slušaju na vašem telefonu, bilo da je u pitanju Android ili iPhone.

Saveti o privatnosti za zaštitu podataka na pametnim telefonima

Možete da preduzmete dodatne korake da zaštitite svoju privatnost na pametnim telefonima i drugim uređajima. Koristite proaktivan pristup privatnosti kako biste držali kompanije gladne podataka i loših aktera na odstojanju. Razmislite o usvajanju ovih saveta za zaštitu privatnosti kako biste zaštitili svoje podatke od velikih tehnoloških kompanija i trećih strana, uključujući sajber kriminalce.

Preuzmite samo proverene aplikacije

Izbrišite aplikacije koje ne koristite

Proverite dozvole aplikacije

Izbrišite istoriju glasovnih zahteva

Redovno brišite istoriju pretrage

Koristite VPN

foto: Shutterstock

Suština Ako ste korisnik Android-a, Google vas verovatno stalno sluša. Možda ne sluša sve vreme ako koristite drugi operativni sistem, ali velike su šanse da neko još uvek pokušava da vas prisluškuje.

Srećom, možete da onemogućite glasovne asistente koji snimaju vaš zvuk u podešavanjima telefona. Takođe možete da uklonite pristup mikrofonu iz aplikacija da biste smanjili šanse da treća strana sluša vaše razgovore.