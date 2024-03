KAKO JE PORNHUB UŠAO U RATU SA EU: Stigla pravila koja su pogodila ovu kompaniju - rešiće na sudu!

Sajt za odrasle suočava se sa novim obavezama prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), uključujući stroge zahteve za verifikaciju starosti. Nova pravila se primenjuju na ono što EU označava kao veoma veliku online platformu (VLOP) za koju Pornhub kaže da nije.

„Smatramo da je Evropska komisija pogrešila u izračunavanju broja naših korisnika“, saopštila je kompanija.

foto: Shutterstock

Prigovor je Opštem sudu EU u Luksemburgu 1. marta za Pornhub podneo njegov vlasnik, kanadski Ailo. Technius, matična firma drugog sajta za odrasle, Stripchat, takođe je registrovala slučaj, kao i WebGroup Češka, koja upravlja XVideos.

Da bi bila označena kao VLOP, sajt mora da poseti više od 45 miliona Evropljana u proseku svakog meseca - prag za koji EU kaže da Pornhub ispunjava.

foto: Stephen Frost / Alamy / Alamy / Profimedia

„Komisija u potpunosti stoji iza svojih proračuna korisničkih brojeva Pornhab-a i Stripchat-a“, rekao je portparol. Ailo je izneo da je od 31. januara 2024. Pornhub imao 32 miliona aktivnih korisnika mesečno - tako da podnosi prijavu za poništavanje svog VLOP statusa.

Rečeno je da se raduje što će činjenice „potpuno i pošteno biti objavljene” na sudu.

DSA STROŽIJA PRAVILA

DSA ima za cilj da ljudima u EU pruži veću zaštitu na mreži, pri čemu se VLOP suočavaju sa onim što Evropska komisija naziva „marljivijim moderiranjem sadržaja“.

Među njenim merama su nove odgovornosti za uklanjanje nelegalnog sadržaja, kao što su video snimci bez saglasnosti.

Od sajtova se takođe može tražiti da imaju javno dostupnu bazu podataka o oglasima - zahtev koji Ailo kaže da smatra "nezakonitim".

foto: Shutterstock

Očekuje se da će platforme dati detaljne planove do 20. aprila o tome kako ograničavaju velike rizike poput nasilja nad ženama i zaštite maloletnika.

Kršenje novog zakona može dovesti do kazni do 6% globalnog prometa kompanije. Vlasnici sajtova imali su rok do ovog meseca da ospore odluke.

Pravni sukobi

DSA nije samo deo evropskog zakonodavstva koji izaziva glavobolju tehnološkim kompanijama.

Od četvrtka, šest velikih firmi - koje je EU odredila kao "čuvari vrata" - suočavaju se sa novim odgovornostima prema Zakonu o digitalnim tržištima (DMA).

foto: Promo

Ali jedan od njih, Apple, već je naišao na kontroverzu.

To je zabranilo proizvođaču Fortnite-a, Epic Games-u, da pokrene sopstveno online tržište za iPhone i iPad uređaje u Evropi.

Jedan od ciljeva DMA je da otvori velike prodavnice tehnoloških aplikacija za veću konkurenciju.

EU kaže da će sada ispitivati Apple o svojoj odluci.