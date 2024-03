VIŠE VAM SE NEĆE PRIKAZIVATI ISTI SADRŽAJ NA FEJSBUKU: Mreža uvodi značajne promene, žele da pariraju rastućem rivalu!

Tom Alison, jedna od najvažnijih osoba Facebooka koja nadgleda razvoj te društvene mreže, ove nedelje je najavio strategiju tehnološkog razvoja za kompaniju tokom sledeće dve godine. Noviteti koje pripremaju i već testiraju prvenstveno se odnose na način preporuke video snimaka, koji će osetiti korisnici Facebook feeda, grupa, kao i Reelsa.

Jedan od prioriteta kompanije jeste konkurisanje TikToku, koji je poznat upravo po odličnom algoritmu preporuke sadržaja koji dobro zna što korisnici vole da gledaju i prikazuje im upravo takav sadržaj, čime ih zadržava veoma dugo u aplikaciji.

Meta sada takođe menja svoj algoritam i ulaže značajne resurse u razvoj i treniranje veštačke inteligencija koja će pokretati taj algoritam za preporuku video snimaka na Facebooku i svim drugim platformama.

Kompanija je već počela da testira i koristiti taj sistem preporuke sadržaja na Reelsima, a rezultati su prilično impresivni. Naime, pokazalo se da je novi AI algoritam, kada su ga koristili na Reelsu, uticao na povećanje vremena koje su korisnici proveli na toj mreži od 8 do 10 procenata. To nam je pokazalo da ta arhitektura novog modela još efikasnije uči od podataka u odnosu na prethodne generacije. To je bio dobar znak za nas i pokazatelj da smo na pravom putu, objasnio je Alison.

S obzirom na to da se novi engine za preporuku video sadržaja na Reelsu pokazao veoma efikasnim, Meta je odlučila da koristi i na drugim proizvodima. Dosad su za Reels, Facebook feed i grupe koristili različit algoritam za preporuke sadržaja, ali u budućnosti nameravaju da koriste isti AI engine za sve te proizvode. Za sve korisnike ove društvene mreže to znači jedno – preporuke sadržaja koje će im se prikazivati trebalo bi da budu još bolje pa će im algoritam predlagati sadržaj koji bi njima trebalo da bude zanimljiv, što bi na kraju trebalo da rezultira većom količinom vremena koje će korisnici provesti zalepljeni za te platforme.

Kako bi taj sistem preporuka bio što bolji, potrebni su značajni resursi na kojima će se razvijati i trenirati veštačka inteligencija. Ranije ove godine Mark Zakerberg najavio je da nameravaju da kupe stotine hiljada Nvidia grafičkih karata potrebnih za treniranje Metinih AI modela. Na krilima takve velike potražnje za njihovim hardverom, cena akcija Nvidije u velikom je plusu u poslednje vreme, a tržišna vrednost kompanije premašila je neverovatnih 2,2 biliona dolara.

