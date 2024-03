VEROVATNO JE DA ĆE MNOGI PRESKOČITI iPHONE16: Glasine ne obećavaju mnogo - evo i zašto!

Nadogradnja na iPhone 14 Pro Max sa iPhone 12 je prilično bila zapanjujuća razlika. Veća veličina čini telefon lakšim za korišćenje nego ikad. iPhone 14 Pro Max je bio znatno brži od starih telefona i trajanje baterije nije ni uporedivo. Sve u svemu, to je bila vredna nadogradnja i velika korist zamene.

Međutim govorimo o iPhone-u 16 i problemu sa kojim se ljudi suočavaju već ko zna koji put: Da li će Apple učiniti dovoljno da vas ubedi i kupite nov uređaj?

Istina je da sve glasine i izveštaji koji izlaze o seriji iPhone 16 Pro Max nisu baš izazvali velika interesovanja. Za sada razloga za nadogradnju sa trenutnih modela nema.

Glasine o A18 Pro čipu ne ulivaju poverenje

Jedan od glavnih razloga za nadogradnju telefona je obećanje veće snage, odnosno čipa unutar uređaja. Apple koristi sopstvenu A-seriju čipova, a čip koji će navodno pokretati iPhone 16 Pro seriju je A18 Pro. Međutim, nedavni izveštaji u vezi sa jednim i višejezgarnim Geekbench rezultatom za A18 Pro su zabrinjavajući.

foto: Shutterstock

Geekbench je softver koji testira jedne i višejezgarne niti na telefonu da bi izmerio performanse. Što je rezultat veći, to bolje telefon može da preuzima podatke za aplikacije koje pokreće. Obično Apple uspeva da poveća rezultat za oko 15% za svaku sledeću nadogradnju, ali ovde to nije slučaj. Većina ljudi možda neće primetiti, ali eksperti i te kako hoće. To čini promenu telefona manje primamljivom.

Još jedan od aspekata kojem se nadamo u novom telefonu je da će njegove performanse biti bolje. Opet da istaknemo iako možda neće svi uvek primetiti poboljšanu brzinu, ipak je lepo znati da je tu. Takođe Geekbench rezultati nisu uvek savršen pokazatelj snage telefona. Međutim, to je dobra mera kako je hardver napredovao, a to direktno utiče na sledeći problem.

Većina promena u performansama i hardveru su minimalne

Postoji argument da su telefoni dostigli svoj vrhunac u trenutnom napretku hardvera, barem u poređenju sa pre deset godina. Sećamo se nadogradnje sa iPhone-a 3GS na iPhone 4 i koliko je bila neprijatna. Dva telefona su izgledala potpuno drugačije, ekrani i funkcije nisu mogli da budu udaljeniji. Mogli ste da osetite razliku između dva telefona i vidite je svojim očima.

foto: Shutterstock

Danas to nije slučaj i većina telefona izgleda skoro potpuno isto. Ovo je problem jer postavlja pitanje na šta nadograđujete. Novi ekrani ne izgledaju mnogo bolje, a prikazana grafika se ne razlikuje mnogo. Sećate se razlike u vremenu potrebnom da se iPhone 3GS uključi u poređenju sa iPhone 4? Da bi vas iPhone 16 privukao, potrebno je da ima to nešto, jel?

Sada se priča da će Apple povećati veličinu svojih iPhone 16 Pro telefona sa iPhone 16 Pro sa 6,1 na 6,2 inča i iPhone 16 Pro Max sa 6,7 na 6,9 inča, ali to nije dovoljno za većinu.

Tetraprizma kamera je impresivna, ali koliko će koštati?

Obično se može osloniti na Apple telefone da imaju dobre kamere koje rade ono što treba, i ne oslanjaju se toliko na poboljšanja veštačke inteligencije kao što se čini da će mnogi Android uređaji. Postoji dosta glasina o iPhone 16 Pro kamerama i zvuče zanimljivo.

foto: Shutterstock

Najveći je dodatak tetraprizma telefoto sočiva koji bi mogao da omogući kameri da dostigne zum do 5x. To je kul dizajn, ali postoji problem u tome što ne znamo koliko će to povećati cenu. Drugi problem je da, iako se zadnja kamera može poboljšati, selfi kamera verovatno neće sudeći prema izveštajima.

Jedan od problema sa kojim se Apple suočava je to što su drugi programeri shvatili da mogu poboljšati svoje kamere jednostavnim korišćenjem softvera umesto hardvera. Na primer, razlika između kamera na Samsung Galaxy seriji već neko vreme stagnira, ali Galaxy S24 može da koristi svoj softver da se takmiči sa Apple-om. Ovo se posebno svodi na jedan faktor, a Apple je zaostao.

AI bi možda mogao da vas ubedi

Čini se da je porast AI na telefonima nedavno pogodio raketne pojačivače. Većina velikih programera telefona ima veštačku inteligenciju koja može da poboljša ili generiše fotografije, poboljša uređivanje video zapisa, sumira detalje na web stranici i još mnogo toga. U međuvremenu, čini se da je Apple stagnirao u ovoj oblasti. Međutim, Apple ima za cilj da otvori novi teren u pogledu generativne AI, što bi nas moglo ubediti da nadogradimo.

Prvo i najvažnije, navedeno je da će iOS 18 biti jedno od najvećih ažuriranja softvera u istoriji iPhone-a. Bilo je izveštaja o predstojećim poboljšanjima AI za SIRI, uključujući privatni okvir pod nazivom „SiriSummarization“ koji upućuje pozive na ChatGPT API. Postoje i glasine da Apple sarađuje sa UC Santa Barbara na razvoju AI modela koji uređuje slike na osnovu korisničkih uputstava.

foto: Shutterstock

Postoji mnogo razloga za uzbuđenje i, što je najvažnije, izgleda da će serija iPhone 16 moći da koristi ove funkcije bez oslanjanja na vezu sa Apple-ovim Cloud serverima. To bi mogao biti razlog za nadogradnju uređaja, ali sve ove karakteristike su samo priča iz druge ruke, tako da nećemo znati više do WWDC 2024, kada bi nam Apple mogao dati potpuni pregled svojih AI planova.

Ako mnoge od ovih funkcija veštačke inteligencije dođu na starije iPhone uređaje putem nadogradnje na iOS 18, neće biti mnogo podsticaja za ulaganje u sjajni novi hardver.

Zaključak

Prema svemu rečenom, oni koji su nedavno nadogradili svoj telefon moraju imati vrlo jak razlog za ponovnu promenu i Apple bi morao mnogo da uradi da bi korisnici potrošili još novca. Moramo znati da serija iPhone 16 nudi nešto više što trenutni uređaji ne mogu da urade. Apple to još nije uspeo na osnovu glasina, ali postoji potencijal. Obećanje veštačke inteligencije je primamljivo, ali možemo dobiti slične funkcije na Samsung uređaju za mnogo manje novca, tako da to nije dovoljno.

Sve u svemu iPhone 16 ima mnogo obećanja ali ako pogledamo činjenicu da dosta korisnika i dalje koristi svoj stari iPhone, onda to treba dodatno razmotriti, jer se još ne vidi smisao u ponovnoj nadogradnji. Možda smo došli u period u kojem ljudi nadograđuju svakih nekoliko generacija, umesto da kupuju novi telefon svakih nekoliko godina. Verovatno bi mogli sačekati do iPhone 17 umesto ponovne nadogradnje.

Kakva su vaša mišljenja? Da li je Apple uradio dovoljno da vas ubedi na osnovu ovih informacija o iPhone 16 ili čekate da vidite šta će najaviti u septembru?