HONOR je upravo promenio AI igru uz koju vaš telefon više nikada neće biti isti

Veštačka inteligencija (AI) je bila tehnološka reč decenije, ali za većinu ljudi ona deluje kao daleka budućnost. HONOR Magic6 Pro je telefon koji sve menja. Najnoviji vodeći HONOR model ne pomera samo granice tehnologije pametnih telefona, već upućuje poziv za buđenje celoj industriji. Spremite se - vaš telefon će postati mnogo pametniji i više nikada neće biti isti.

Veštačka inteligencija obećava da će nam pojednostaviti živote, predvideti naše potrebe, pa čak i otključati kreativni potencijal. Međutim do sada je većina „pametnih“ funkcija na našim telefonima bila pomalo… neubedljiva. HONOR želi da to promeni. Novi Magic6 Pro donosi veštačku inteligenciju koja deluje opipljivo i transformativno. Od fotografisanja i kreiranja video snimaka, do upravljanja vašom baterijom, ovaj telefon koristi veštačku inteligenciju da nam pruži iskustva koja zaista deluju kao deo budućnosti.

Mnogo više od popularne fraze: Kako je HONOR veštačka inteligencija drugačija

foto: Promo

Budimo iskreni – svaki brend pametnih telefona tvrdi da ima najpametniju veštačku inteligenciju. Lako je upotrebiti taj termin, ali je teže pokazati razliku u praksi. Za to vreme HONOR se ne igra jurenja konkurencije; naprotiv, ova kompanija ima za cilj da preskoči konkurenciju veštačkom inteligencijom koja daje prioritet funkcijama koje su korisne u stvarnom svetu. Evo šta ih izdvaja:

Fokus na osnovnim stvarima: Dok se drugi fokusiraju na atraktivne demonstracije veštačke inteligencije, HONOR želi da veštačka inteligencija unapredi svakodnevno iskustvo korišćenja pametnog telefona. To je najjednostavnije objasniti ovako: najbolja veštačka inteligencija je ona koju ne primećujete, koja neprimetno radi na tome da vaša kamera bude pametnija, baterija traje duže, a aplikacije se otvaraju munjevito.

Van klasične kontrole: revolucionarna HONOR tehnologija za praćenje očiju otvara put za intuitivniji način interakcije sa vašim telefonom. Dovoljan je samo jedan pogled da se otvore aplikacije, prošire obaveštenja ili kontroliše reprodukcija medija. U kombinaciji sa funkcijom Magic Portal, koja koristi veštačku inteligenciju za pojednostavljenje složenih zadataka unutar aplikacija, Magic6 Pro ponovo osmišljava način na koji komuniciramo sa našim uređajima.

Pametna kamera: HONOR veštačka inteligencija ne služi samo za filtere za fotografije. Ona ide mnogo dublje, analizira vaš snimak u realnom vremenu, prepoznaje scenarije pomoću AI Motion Sensing Capture i prilagođava postavke koje mogu da se mere sa preciznošću profesionalnog fotografa. Rezultat? Odlične fotografije bez po muke, u svim uslovima osvetljenja i mogućnost snimanja brzih akcionih snimaka što ranije nije bilo moguće na telefonu.

Power Play: HONOR veštačka inteligencija vas oslobađa zavisnosti od punjača. Koristeći tehnologiju baterije uparene sa inteligentnim upravljanjem napajanjem, Magic6 Pro nastavlja da radi čak i na niskim temperaturama kada bi se drugi telefoni ugasili. AI konstantno uči vaše navike i prilagođava potrošnju u skladu sa tim, produžavajući vek baterije bez žrtvovanja performansi.

Prilagodljivi pomoćnik: Prava AI nije statična. HONOR veštačka inteligencija je dizajnirana tako da uči od vas. Ona prati obrasce korišćenja vaših aplikacija, predviđa vaše potrebe i brine se da su vaši resursi uvek fokusirani na ono što je najvažnije. Tako dobijamo telefon koji je responzivniji i prilagođen načinu na koji ga koristite.

foto: Promo

Prednost AI – nije u pitanju samo hardver

Impresivan hardver je obavezan za svaki vodeći telefon, ali to je samo pola priče kada je u pitanju veštačka inteligencija. HONOR razume da prava magija veštačke inteligencije leži u softveru, a pravi primer posvećenosti istraživanju i razvoju je Magic6 Pro.

Mašina za učenje: HONOR-ova AI nije samo jedan trik. U pitanju je neprestano učenje i prilagođavanje na osnovu vaših individualnih obrazaca korišćenja. Funkcije kao što je MagicOS 8.0 prilagodljiv cirkadijski noćni displej to dobro demonstriraju – AI prati vaše obrasce spavanja i prilagođava temperaturu boje ekrana kako bi omogućio bolji odmor.

Mnogo više od telefona: HONOR ne ograničava svoje AI ambicije samo na pametni telefon. Funkcije kao što su Magic Portal i Magic Capsule prikazuju besprekornu povezanost između uređaja. Zamislite da jednostavno delite podatke između telefona i laptopa jednostavnim pokretom ili koristite Magic Capsule za pregled informacija iz više aplikacija, bez stalnog prebacivanja između njih. Na ovaj način HONOR veštačka inteligencija omogućava istinski povezano iskustvo.

HONOR je svima nametnuo visoke standarde sa Magic6 Pro. To je telefon koji prikazuje AI inovacije sa opipljivim prednostima, opravdavajući reč „pametni“ u pametnim telefonima. Bilo da je u pitanju sportska fotografija koja je konkurentna DSLR aparatima ili o bateriji kojoj ne smetaju ekstremni vremenski uslovi, Magic6 Pro postavlja novi standard za ono što veštačka inteligencija može da uradi na telefonu.

Šira diskusija o veštačkoj inteligenciji među tehnološkim gigantima tek počinje, a snažna pozicija kompanije HONOR pozicionira ih kao ozbiljnog kandidata. Ako je ovo samo početak njihovog AI putovanja, budućnost naših pametnih telefona deluje izuzetno svetla. To nas ostavlja nas pred fascinantnim pitanjem: kako će se naš odnos sa telefonima promeniti kako oni sve više postaju inteligentni saputnici, a manje alati?

O HONOR-u

HONOR je vodeći svetski proizvođač pametnih uređaja. Kroz svoje usluge i proizvode, nastoji da stvori inteligentniji svet za sve i da se zahvaljujući svojim inovacijama pozicionira kao globalni tehnološki brend. Sa primarnim fokusom na istraživanje i razvoj, posvećen je razvoju tehnologije koja omogućava ljudima širom sveta da još više napreduju, pružajući im slobodu da postignu i učine više. Njegov portfolio se sastoji od visokokvalitetnih pametnih telefona, tableta, prenosnih računara i nosivih uređaja koji odgovaraju svakom budžetu. Takođe, ovi uređaji su inovativni, premijum, pouzdani i korisnicima olakšavaju svakodnevicu.

