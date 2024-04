ZBOG OVE GREŠKE U KAZINU JEDNI SU PLAKALI, DRUGI SLAVILI 2 nedelje ljudi podizali milione, vlasnici bili potpuno slepi!

Greška je uticala na četiri "ticket in, cash out" (TICO) automata, koji su korisnicima omogućili da više puta koriste jedan te isti tiket za isplatu gotovine

Kazino u Sidneju, The Star, suočio se s velikim gubicima kada je zbog greške u softveru nekoliko automata omogućilo korisnicima da podignu milione dolara. Ova neobična situacija trajala je dve nedelje pre nego što je otkrivena, a u međuvremenu je izgubljeno preko 3,2 miliona australijskih dolara (približno 2,05 miliona američkih dolara).

Greška je uticala na četiri "ticket in, cash out" (TICO) automata, koji su korisnicima omogućili da više puta koriste jedan te isti tiket za isplatu gotovine. Normalno, TICO mašine dozvoljavaju korisnicima da unesu do dva tiketa odjednom, ali zbog greške u softveru, isti tiket je mogao da se koristi neograničen broj puta. Iako je bilo moguće podići najviše 2,000 dolara odjednom, to nije sprečilo značajan gubitak novca.

Vest o ovom incidentu procurila je nakon nezavisne istrage o operacijama kazina, kako navodi Sydney Morning Herald. U toku istrage, menadžer kazina, Nikolas Viks, objasnio je da su na početku bili isplaćivani "manji iznosi", da bi kasnije došlo do isplate "veoma velikih suma gotovine" zbog softverske greške.

Veruje se da je najmanje 43 osobe iskoristilo ovu grešku za podizanje novca koji im nije pripadao. Nakon što je problem uočen, kazino je prijavio ove korisnike policiji, koja je pokrenula istragu i uhapsila nekoliko osumnjičenih zbog prevare.

