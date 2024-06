CAPCOM NAVODNO RADI NA RIMEJKU POZNATOG NASLOVA: Resident Evil Zero i Code Veronica je sledeće što očekujemo

Nakon ogromnog uspeha rimejkova Resident Evil 2, 3 i 4, Capcom je skrenuo pažnju na rimejk Resident Evil Zero i Code Veronica.

To je prema X-u (Twitter) izveštaju Duska Golema, koji je rekao da su rimejkovi Resident Evil Zero i Code Veronica „trenutno u razvoju“. Informaciju su takođe potvrdili strani gaming mediji. Zero i Code Veronica su sledeća dva rimejka Resident Evil-a koji su planirani za objavljivanje. Capcom tek treba da komentariše izveštaje.

foto: Shutterstock

Resident Evil Zero je prvi put predstavljen na GameCube-u 2002. godine kao nastavak Resident Evil-a iz 1996. godine. Pokriva događaje oko S.T.A.R.S. Bravo tim u Arklay planinama, gde se radnja i priča smenjuje između policajke Rebeke Čejmbers (Rebecca Chambers) i osuđenog bivšeg oficira za izviđanje snaga Bilija Koena (Billy Coen). Resident Evil Zero HD Remaster izašao je 2016. pre nego što je izašao na Nintendo Switch 2019.

U međuvremenu, Code Veronica je prvobitno objavljena za Dreamcast 2000. godine kao četvrta glavna igra Resident Evil i prva u seriji koja je lansirana van PlayStation konzole. Glavni likovi su Kler Redfild (Claire Redfield) i njen brat Kris Redfild (Chris Redfield) u borbi da prežive epidemiju na udaljenom zatvorskom ostrvu u Južnom okeanu.

Code: Veronika je odbacila unapred renderovane pozadine prethodnih igara Resident Evil da bi koristila 3D okruženja u realnom vremenu sa dinamičkim kretanjem kamere. Igra je remasterizovana za Xbox 360 i PlayStation 3.

FANOVI SE NADAJU DA ĆE IGRE BITI PUŠTENE ISTE GODINE, ALI..

Ne bi trebalo da bude iznenađenje kada saznamo da je još rimejkova Resident Evil-a na putu, nakon što je Capcom to nagovestio u decembru prošle godine, iako je u to vreme prestao da najavljuje koje će igre biti sledeće.

Na PlayStation događaju dodele nagrada partnerima u Japanu, direktor rimejka Resident Evil 4 Yasuhiro Anpo rekao je da će kompanija u dogledno vreme objaviti svoj sledeći rimejk Resident Evil.

foto: Shutterstock

„Da“, odgovorio je Anpo na pitanje da li Capcom želi da nastavi da pravi rimejkove Resident Evil-a. „Do sada smo objavili tri rimejka i svi su odlično prihvaćeni. Omogućavanje modernoj publici da igra ove igre, je nešto što sa zadovoljstvom radim kao neko ko voli ove starije igre, i želimo da nastavimo da radimo više.

U međuvremenu, Capcom takođe radi na sledećoj glavnoj igrici Resident Evil, koju fanovi trenutno nazivaju Resident Evil 9. Međutim, Capcom sledeće trostruko izdanje je Monster Hunter Wilds, koje bi trebalo da izađe u nekom trenutku 2025.