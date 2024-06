USKORO ĆEMO PUNITI TELEFON ZA SAMO JEDAN MINUT: Baterija sa efikasnijim kretanjem jona "krčka" se u laboratoriji

Kako bi vam se svidelo da potpuno napunite bateriju vašeg pametnog telefona za jedan minut? To bi omogućilo proizvođačima pametnih telefona da koriste baterije manjeg kapaciteta. Na taj način bi ostalo više prostora unutar uređaja za dodavanje komponenti potrebnih za poboljšane računskih performansi i mogućnosti obrade veće količine podataka.

foto: Profimedia

Prema novoj studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revolucionarna tehnika koju je otkrio Univerzitet u Koloradu, mogla bi omogućiti telefonima da se napune do 100% kapaciteta za samo 60 sekundi.

Nova tehnika se zasniva na kretanju jona kroz superkondenzatore. Jon je atom koji ima neto pozitivno naelektrisanje, a superkondenzator se koristi za skladištenje energije tokom ciklusa punjenja i pražnjenja sa visokim strujama i kratkim trajanjem.

foto: Reuters, YTPS

U saopštenju za medije, istraživač Ankur Gupta je otkrio da efikasnijim kretanjem jona, punjenje i oslobađanje energije bi bio ubrzan proces, omogućavajući ćeliji unutar vašeg telefona da ide od 0% do 100% za jedan minut ili manje.

BRZO NAPUNITE BATERIJU UREĐAJA UZ POMOĆ TEHNOLOGIJE SUPERKONDEZATORA

Gupta napominje da, iako su neke od ovih tehnika korišćene za proučavanje protoka u poroznim materijalima kao što su naftni rezervoari i filtracija vode, nisu u potpunosti proučavane za stanovišta sistema za skladištenje energije.

“S obzirom na ključnu ulogu energije u budućnosti planete, osećao sam se inspirisano da primenim svoje znanje iz hemijskog inženjeringa na unapređenje uređaja za skladištenje energije,” rekao je Gupta. “Činilo se da je tema donekle nedovoljno istražena i kao takva, bila je savršena prilika.”

foto: Shutterstock

Gupta dodaje: “Primarna privlačnost superkondenzatora leži u njihovoj brzini. Dakle, kako možemo ubrzati njihovo punjenje i oslobađanje energije? Efikasnijim kretanjem jona.”

Jedno od najvećih otkrića istraživača ukazuje da se joni kreću drugačije od elektrona na raskrsnicama sićušnih nanometarskih pora. Istraživanje je takođe pokazalo da je kretanje jona drugačije od onoga što se očekivalo prema Kirhofovom zakonu. Ovaj zakon se koristi za određivanje protoka struje u električnim krugovima od 1845. godine.

foto: Shutterstock

Kroz ovo istraživanje, kretanje jona u složenoj mreži hiljada međusobno povezanih pora može se simulirati i predvideti za samo nekoliko minuta. Gupta kaže: “To je skok u radu. Pronašli smo nedostajuću vezu.”

Nije jasno koliko će vremena biti potrebno da ovo istraživanje iz laboratorije postane tehnologija koja će se naći u vašem telefonu. Ali ideja da možete napuniti bateriju svog telefona u trenu, trebalo bi da pomogne da se istraživanje i komercijalizacija rešenja ubrza.

Izvor: Benchmark/PhoneArena/Kurir/Darko Mulic