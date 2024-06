NOVA IGRA SOULMASK PRODATA U 200.000 PRIMERAKA: Za samo 5 dana oborio rekorde i preplavio pozitivnim komentarima na Steam-u

Možda će vam biti oprošteno što se pitate da li svetu igara zaista treba više igara za preživljavanje. Na kraju krajeva, postao je osnovni žanr, posebno na PC-u.

foto: Printscreen YT

Jaki žanrovi kao što su Rust, Ark, Valheim i Sons of the Forest predvodili su ovaj žanr tako uspešno da biste mogli pomisliti da nema mesta ni za koga drugog. Srećom, čini se da to nije slučaj sa nedavnim novopridošlim Soulmaskom koji je dostigao zapanjujući broj prodatih primeraka za neverovatno kratko vreme.

Ono što verovatno pokreće tu prodaju, barem delimično, je čista ambicija Soulmaska. Ne samo da nudi zapanjujuću količinu igranja, čak i u ovoj verziji za rani pristup, postoji i mnogo zgodnih zaokreta u formuli igre za preživljavanje.

foto: Printscreen YT

Izvanredna karakteristika je, naravno, titularni sistem maski, gde možete uskočiti tela u NPC-a da biste ukrali njihove sposobnosti i veštine, omogućavajući vam da odaberete kako ćete igrati.

Uz posvećenost igre da ponudi autentično teško iskustvo preživljavanja, možete početi da shvatate zašto je Soulmask uspeo da postigne prodajne brojeve koje ima. Sa više od 200.000 prodatih primeraka od lansiranja, što je bilo pre samo pet dana, definitivno se vidi uspeh u vreme kada se mnoge igre bore da ostvare uticaj.

Ono što takođe pomaže zajednici igre da ima pozitivnu atmosferu je pristup programera kako da izbaci hitne popravke tako i da odgovara na pitanja igrača. Upravo je objavljena velika serija popravki, a igra je videla poboljšanja u skoro svakom aspektu. Oni se kreću od toga da korisnički interfejs bude osetljiviji i intuitivniji, do izglađivanja borbe u igrici i pomoći ljudima iz plemena da rade malo logičnije.

Programeri su takođe preko Steam-a uradili kratka pitanja i odgovore. Većina odgovora se odnosi na probleme na kojima se trenutno radi ili sugestije koje bi se mogle primeniti u budućnosti, ali takođe nudi indikaciju budućeg pravca igre.

foto: Printscreen YT

Programeri su definitivno fokusirani na to da Soulmask ostane i realističan, iako u svetu punom magije. Ovo nije zamišljeno da bude igra koju igrate malo, biće potrebno vreme i posvećenost da biste je izvukli na najbolji način, i sjajno je videti da programer to jasno stavlja od samog početka.