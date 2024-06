ZAKERBERGOV BIVŠI ZAPOSLENI TVRDI: Otpustili su me zbog palestinskih postova, Meta ih "guši"

Bivši zaposleni kompanije Meta podneo je tužbu protiv kompanije za nezakonit raskid, tvrdeći da je otpušten zbog pokušaja da reši greške koje su gušile propalestinske postove na Instagramu.

foto: Shutterstock

Feras Hamad, palestinski Amerikanac, optužio je Metu za diskriminaciju, uznemiravanje, odmazdu i nezakonito otpuštanje, između ostalih tvrdnji, prema tužbi koju je podneo kalifornijskom sudu.

Meta je u februaru otpustila Hamada sa funkcije softverskog inženjera u Metinom timu za mašinsko učenje, gde je radio od 2022. i dobio „sjajne kritike performansi“, navodi se u tužbi, u kojoj se Meta takođe optužuje da je „zaobilazna, hronična i antipalestinski sklona."

U oktobru, ubrzo nakon što je Hamas napao Izrael, Meta je „direktno zadužila“ Hamada da istraži Instagram filtere sadržaja koji dolazi iz Gaze, Izraela i Ukrajine, prema tužbi.

foto: Shutterstock

Hamad je izrazio zabrinutost zbog sadržaja „palestinskih kreatora Instagrama i aktivista, čiji su postovi bili ograničeni ili cenzurisani, veštački ograničavajući njihov domet“, navodi se u žalbi. Najmanje još jedan zaposleni Mete prijavio je da se palestinski kreator „ne pojavljuje u pretragama, dok je njegov sadržaj istovremeno misteriozno nestajao“, kaže se u tužbi.

Dok istražuje "nepravilnosti", Hamad u tužbi kaže da mu je više zaposlenih izvan njegovog tima reklo da prestane da istražuje to pitanje. U januaru ga je Meta obavestio da je predmet istrage. Danima kasnije je, po tužbi, raskinut radni odnos, prenosi Biznis Insajder.

„Zaposleni je otpušten zbog kršenja Meta politike pristupa podacima, čime jasno stavljamo do znanja zaposlenima da će to dovesti do momentalnog otkaza“, rekao je portparol Mete. Portparol nije odgovorio na druge tvrdnje iznete u tužbi.