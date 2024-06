SAMSUNG I DALJE NA TRONU, APPLE DRUGI: Top 10 najboljih brendova mobilnih telefona na svetu (FOTO)

foto: Shutterstock

Sa povećanjem prodaje mobilnih telefona, povećava se i konkurencija unutar mobilnih brendova. Svaka osoba želi pametni telefon sa najboljim karakteristikama po najboljim mogućim cenama, stoga se mobilni brendovi suočavaju sa velikom konkurencijom u svojoj oblasti.

10 NAJBOLJIH BRENDOVA MOBILNIH TELEFONA

1. SAMSUNG

Prodaja: 321,3 miliona jedinica i godišnji prihod od 211,2 milijarde USD čini ga prvim na listi najboljih mobilnih brendova na svetskoj listi.

Samsung je veliko ime u telefonskim kompanijama i pojavio se kao jedan od najboljih mobilnih brendova na svetu. Južnokorejska kompanija osnovana 1. marta 1938. je jedan od najpouzdanijih brendova na svetu zbog vrhunskih uređaja koje pruža kompanija i njenih dugotrajnih pametnih telefona.

foto: Shutterstock

Pametni telefoni koje prodaje ova kompanija su veoma jednostavni za korišćenje, poseduju inovativni android softver i isplativi su. Karakteristike i mogućnosti koje pruža kompanija učinile su je najtraženijom markom pametnih telefona na svetu, a njeni pametni telefoni su najprodavaniji pametni telefoni na svetu.

Neki od najvećih i najprodavanijih i najpopularnijih telefona ovog brenda su Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8 itd.

2. APPLE

Prodaja: 217 miliona jedinica i godišnji prihod od 53,8 milijardi dolara čini ga drugim na listi.

Apple je jedan od najpremijum mobilnih brendova na svetu, američka multinacionalna tehnološka kompanija i takođe jedna je od najvećih tehnoloških kompanija na svetu.

foto: Shutterstock

Osnovali su ga 1. aprila 1976. Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne. U vrhu pametnih telefona ove kompanije spadaju Apple iPhone 15 serije, iPhone SE serije, iPhone 14 serije, Apple iPhone 13 Pro/Max, iPhone 12, Pro/Max/Mini, iPhone X, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus.

3. HUAWEI

Prodaja: 107,13 milijardi dolara godišnje - što ga čini trećim brendom na ovoj listi

Huawei je svetski brend pametnih telefona veoma širokog spektra. Kineska multinacionalna kompanija koju je 1987. godine osnovao Ren Zhengfei.

U vreme osnivanja Huawei je bio fokusiran na proizvodnju telefonskih prekidača, ali je od tada proširio svoje poslovanje da obuhvati izgradnju telekomunikacionih mreža; pruža operativne i konsultantske usluge i opremu za preduzeća unutar i izvan Kine.

foto: Shutterstock

Popularni telefoni koje je lansirala ova kompanija su Huawei Mate Xs, Huawei Mate 40, Huawei Mate X, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 itd.

4. XIAOMI

Prodaja: godišnji prihod od 25,4 milijardi dolara

Reč je o kineskoj multinacionalnoj kompaniji koju je u aprilu 2010. godine osnovao Lei Jun. Sa samo nekoliko godina od objavljivanja, dala je oštru konkurenciju svojim konkurentima.

Xiaomi kompaniju je podržao i Qualcomm, kompanija koja sarađuje sa najpoznatijim proizvođačima mobilne tehnologije. Tako su telefoni koje proizvodi Xiaomi opremljeni Qualcomm Snapdragon procesorima. Pored telefona, proizvodi i tablet računare, pametne narukvice, pametne televizore i brojnu drugu prateću opremu kao što su slušalice, pametna obuća i slično.

foto: Shutterstock

To je 4. najvredniji tehnološki startup na svetu. Popularni pametni telefoni koje je objavila ova kompanija su Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro/13, Xiaomi Black Shark 5 Pro, Mi 10 Ultra, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi Note 8 i Redmi Note 8 pro.

5. OPPO

Prodaja: 29 miliona jedinica, prihod godišnje 137,7 miliona dolara čini ga petim na listi.

Guangdong OPPO Mobile Telecommunication Corp., Ltd, stilizovana kao OPPO, takođe je kineska kompanija koju je osnovao Tony Chen 2001. Osnivački tim OPPO-a ima veliko iskustvo u elektronskoj industriji i pridržavaju se verovanju u stvaranje sjajnih proizvoda.

foto: Shutterstock

Neki popularni uređaji koje je kompanija lansirala su OPPO A31, OPPO F15, OPPO A5, OPPO F9, OPPO A9, OPPO Reno2, OPPO F3, F5, F7, F11 Pro, F5 Youth, OPPO A83.

6. VIVO

Prodaja: 49,5 miliona jedinica, prihod godišnje 46 miliona USD čini ga šestim na listi.

VIVO Communication Technology Co. Ltd. je kineska tehnološka kompanija koju je 2009. godine osnovao Shen Wei. Kompanija razvija softver za svoje telefone, distribuiran preko svog V-Appstore-a, pri čemu je iManager uključen u njihov vlasnički operativni sistem zasnovan na Androidu, Origin OS u Kini i Funtouch OS na drugim mestima.

foto: Printscreen Wikipedia

Vivo nudi širok spektar telefona sa odličnim karakteristikama i specifikacijama. Popularni pametni telefoni koje je kompanija lansirala su Vivo V17 Pro, VIVO Z1k, VIVO S1 Pro, VIVO S1, VIVO V17, VIVOZ1 Pro, VIVO S1, VIVO U20, VIVO U10, VIVO V15, VIVO I11.

7. MOTOROLA

Prodaja: prihod 7,4 milijardi dolara, čini kompaniju sedmom na listi.

Motorola je još jedna američka multinacionalna telekomunikaciona kompanija na listi iz 1928. godine koju su osnovali Paul i Joseph Galvin.

foto: Shutterstock

Nakon što se suočila sa gubitkom od 4,3 milijarde dolara od 2007. do 2009. kompanija se podelila na dve nezavisne javne kompanije, Motorola Mobility i Motorola Solutions 2011. Popularni mobilni koje je ova kompanija lansirala su Motorola Razr, Mate X, MOTO G8 Plus, MOTO Z4, Motorola One Action, MOTO Z3, MOTO G7 Power, MOTO G7 Plus i Motorola One Vision.

8. LENOVO

Prodaja: 35 miliona jedinica, prihod godišnji 14 milijardi dolara, što ga čini osmim na listi.

foto: Shutterstock

LENOVO je multinacionalna kompanija sa sedištem u Hong Kongu koju je osnovao Liu Chuanzhi 1. novembra 1984. Telefoni koje je Lenovo lansirao su jeftini i sa najboljim specifikacijama.

Pametni telefoni koje je lansirala ova kompanija su Lenovo Z5, Lenovo K5 Note, Lenovo P2, Lenovo Z2 Plus, Lenovo K6 Power, Lenovo Vibe K5, Lenovo Vibe K5 Note, Lenovo Z5s, Lenovo Z5 Pro GT.

9. LG

Prodaja: Prihod godišnje 54,9 milijardi dolara - zauzima deveto mesto na listi.

LG Electronics je južnokorejska multinacionalna kompanija koju je osnovao Koo-In-hwoi 1958. godine pod nazivom GoldStar. Osnovana je nakon Korejskog rata kako bi državi koja se obnavljala, Koreji, obezbedila proizvode domaće proizvodnje, kao što je bela tehnika. LG Electronics je proizveo prve radio uređaje, televizore, frižidere, veš mašine i klima uređaje u Južnoj Koreji.

foto: Shutterstock

Popularni pametni telefoni koje je LG lansirao su LG G7 Plus ThinkQ, LG W10 Alpha, LG V30 Plus, LG Stylo 5, LG Q70 i LGK61. Pametni telefoni koje je lansirao LG nisu stekli veliku popularnost u mnogim zemljama zbog odbijanja kompanije da prizna njihovu lošu kontrolu kvaliteta na više vodećih modela dajući im slabu pouzdanost kod nekih modela.

10. NOKIA

To je 10. brend pametnih telefona na listi sa godišnjom prodajom od više od 17,5 miliona pametnih telefona.

Nokia je najstarija multinacionalna kompanija na listi koju su osnovali Fredrik Idestam, Leo Mechelin, Eduard Finland 12. maja 1865. Pre je Nokia vladala mobilnim tržištem, ali kako je tehnologija evoluirala i pametni telefoni su predstavljeni, kompanija nije mogla da drži korak sa konkurencijom i do sada ipak pokušavaju da budu bolji iz dana u dan. Popularni pametni telefoni koje je lansirala Nokia su Nokia 2.3, Nokia 220, Nokia110, Nokia6.2, Nokia 3.2, Nokia9 Pureviev, Nokia 8.1 itd.

foto: Shutterstock

Dakle, svaka kompanija pokušava da osmisli najbolje karakteristike svojih mobilnih telefona, a neke i uspevaju da ostave veliki uticaj na svoje korisnike. Potreba za mobilnim telefonima je ogromna i u velikoj meri raste iz dana u dan, iz tog razloga kompanije za mobilne telefone se suočavaju sa teškom konkurencijom i bore se da dokažu svoju vrednost i kreativnost.

Podaci preuzeti sa Global Brands magazine.