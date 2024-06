OVU FUNKCIJU GOOGLE MAPS ĆETE OBOŽAVATI: Ako vas nerviraju gužve u saobraćaju, možda vam nude spas u svakom trenu

Ako mislite da Google Maps već to radi, niste pročitali prethodnu rečenicu reč po reč. Google želi da Google Maps ponudi alternativne rute sa alternativnim destinacijama, pomažući vam da provedete manje vremena za volanom. Kompanija Google je nedavno patentirala novi način pružanja alternativnih ruta Maps 2.0, uzimajući u obzir zone sa gustim saobraćajem i sugerišući alternativne destinacije.

Sve počinje identifikacijom zona sa gustim saobraćajem, što Google Maps već radi izvanredno. Zvanična dokumentacija za “sisteme i metode za identifikaciju zona sa gustim saobraćajem i predlaganje alternativnih destinacija korisnicima” insistira na “pristanku korisnika”.

Google kaže da može prikupljati informacije samo sa uređaja gde korisnici pristaju na taj proces, koristeći njihove mobilne uređaje kao ključne izvore podataka. Cilj je razumeti gde je verovatnoća susreta sa zonama sa gustim saobraćajem ili regionima sa povećanim nivoom aktivnosti visoka.

GOOGLE VAM PREDLAŽE I VODI DO ALTERNATIVNIH DESTINACIJA UZ MANJE STRESA

Pre nego što pređemo na detalje, važno je razumeti problem koji Google želi da reši ovim patentom.

Kada pokrenete aplikaciju i postavite destinaciju, Google Maps traži rute do adrese uzimajući u obzir saobraćajne podatke i druge generičke postavke koje ste omogućili u aplikaciji (kao što je izbegavanje autoputeva i trajekata). Međutim, Google Maps trenutno ne gleda dalje od postavljenih postavki, jednostavno tražeći rute do definisane destinacije.

Predložena ažuriranja menjaju ovo ponašanje. Ako novi način rada postane dostupan, Google Maps bi mogao pregledati destinaciju, utvrditi više informacija, proceniti verovatnoću frekvencije saobraćaja i generisati alternativne rute u skladu sa tim.

Najbolji način za razumevanje kako ovo funkcioniše je stvarni primer. Ako želite da odete u kafić i pokrenete Google Maps, aplikacija takođe preuzima radno vreme kafića, kolika je gužva, i da li se nalazi na adresi gde biste mogli naići na zastoje zbog gužve u saobraćaju. Svaka ruta do destinacije dobija ocenu.

OVDE POČINJE MAGIJA

Google Maps bi mogao promeniti destinaciju u prikladniju lokaciju gde ćete manje voziti. Google kaže da može izračunati “ocenu neugodnosti za korisnika” za svaku alternativnu destinaciju. U gore navedenom primeru, Google Maps bi tražio alternativne kafiće gde možete stići brže i sa manjom verovatnoćom susreta sa gužvom u saobraćaju.

Alternativna destinacija bi morala da ispunjava vaše kriterijume – možete definisati opcije rute na osnovu vaših preferencija ili dozvoliti da Google Maps uči o vama i na kraju predloži alternativnu destinaciju na osnovu vašeg profila.

Postoje dva ključna elementa u načinu na koji ovaj sistem funkcioniše: određivanje zona sa gustim saobraćajem i pronalaženje alternativnih destinacija na osnovu vaših preferencija. Ambiciozni cilj Google Maps-a je da vas dovede do slične destinacije u najkraćem mogućem vremenu. Na primer, ako želite kafu, aplikacija bi mogla predložiti mesta gde nećete provesti puno vremena u saobraćaju.

Google objašnjava da takav sistem ne može da se oslanja isključivo na istorijske podatke. To znači da Google mora koristiti podatke u realnom vremenu, jer regija može iskusiti gust saobraćaj zbog raznih događaja, poput koncerata, čak i ako obično ima lagan saobraćaj. Zbog toga Google mora kontinuirano primati podatke sa korisničkih uređaja, jer bi to bio jedini način da pravilno pronađe brže rute do odredišta.

Google-ova ideja ima savršenog smisla za ljude kojima ne smeta promena destinacija, kao kada idu u supermarket ili restoran. Međutim, ne bi imalo smisla kada putujete kući, na posao ili na bilo koje odredište gde je promena adrese nemoguća. U ovim slučajevima, standardni mehanizam za alternativne rute bi i dalje bio koristan, iako Google Maps može koristiti podatke o zauzetosti i saobraćaju u realnom vremenu za pronalaženje bržih ruta.

Rešenje Google-a je još u fazi patenta, ali ne bi bilo iznenađenje videti da kompanija nastavi sa ovom idejom, s obzirom na sve žešću borbu na polju navigacije.

Izvor: Autoevolution/Benchmark/Kurir/Darko Mulic