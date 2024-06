STABILNOST PLATFORME JE STIGLA: Google objavljuje treću beta verziju Androida 15 - evo šta se zna

Napredak je najzad došao do beta faze softvera. Google danas objavljuje treću beta verziju Androida 15, čineći ga korak bliže konačnom izdanju.

Sa ovim ažuriranjem dostiže stabilnost platforme, što znači da su API finalizovani i programeri mogu da počnu da testiraju svoje aplikacije sa ovom skoro finalnom verzijom. Čini se da se nije mnogo promenilo od pada poslednje beta verzije, ali to ne znači da još uvek nema nekoliko zanimljivih sitnica koje treba otkriti.

U postu na blogu koji najavljuje novu beta verziju, Google ističe jednu značajnu promenu korisničkog interfejsa lozinke. Sada, korišćenje lozinke sa biometrijskom autentifikacijom se dešava u jednom koraku, a ne u dva, prompt Google Password Manager-a za korišćenje lozinke je kombinovan sa ekranom za biometrijski unos.

Postoje i nove rezervne opcije kojima možete pristupiti u padajućim menijima tastature i polja za tekst ako slučajno dodirnete upit za pristupni ključ.

foto: Google

I očigledno, ima još toga za otkriti u Androidu 15 - čak i kada se bliži svom konačnom obliku. Stručnjak za Android Mishaal Rahman otkrio je da bi mogao da identifikuje kada biometrijski model ne radi dobro, automatski ga izbriše, a zatim od vas zatraži da se ponovo upišete.

Naravno, to već možete uraditi ručno, ali to bi pomoglo ljudima koji ne shvataju da bi biometrijsko ponavljanje moglo poboljšati performanse. Kao što Rahman ističe, postoji mnogo faktora koji utiču na to koliko će biometrijski model funkcionisati, a ponovni upis često može da reši probleme koji su rezultat kvarnog modela.

KOJE JOŠ PROMENE PODEŠAVANJIMA POSTOJE U ANDROID 15 BETA 3?

Iako obnova stranice sa podešavanjima na najvišem nivou još nije objavljena u Android 15 Beta 3, ažuriranje je unelo još nekoliko manjih promena u aplikaciju Podešavanja.

foto: Shutterstock

Na primer, unos „Obaveštenja o uređajima i aplikacijama“ u okviru Podešavanja > Obaveštenja je preimenovan u „Obaveštenja za čitanje, odgovor i kontrolu“. „Kontrola uključivanja ekrana“ zamenjuje „Uključi ekran“ u okviru Podešavanja > Aplikacije > Pristup posebnim aplikacijama. Na kraju, opis za opciju „Dozvoli proširenja softvera za kameru“ u okviru Podešavanja > Bezbednost i privatnost > Više bezbednosti i privatnosti je izmenjen na sledeći način:

Android 15 Beta 2.2: „Omogućava podrazumevanu softversku implementaciju naprednih funkcija kamere, kao što je videoografija bez očiju.“

Android 15 Beta 3: „Omogućava podrazumevanu softversku implementaciju naprednih funkcija kamere, kao što su HDR, Noć ili druga proširenja kamere.“

foto: Shutterstock

„Videografija bez očiju“ odnosila se na novo proširenje dobavljača Camera2 u Androidu 15 koje omogućava aplikacijama za kamere trećih strana da koriste algoritam koji je obezbedio OEM za zaključavanje i stabilizaciju datog regiona ili objekta od interesa.

Google menja opis „dozvoli softverske ekstenzije za kameru“ kako bi uklonio referencu na „videografiju bez očiju“ što može signalizirati da nisu spremni da obezbede softversku implementaciju ovog konkretnog proširenja. Međutim, vredi napomenuti da opis sugeriše da bi podrazumevane softverske implementacije HDR, Night ili „drugih proširenja kamere“ mogle biti podržane, što bi i dalje moglo da uključuje novi režim „videografije bez očiju“.