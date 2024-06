KAKO DA VAM BATERIJA NA TELEFONU DUŽE TRAJE: U ovome smo svi GREŠILI prilikom PUNJENJA - stručnjak otkriva savete zlata vredne

Svi smo makar jednom iskusili to da dok boravimo napolju i dobro se zabavljamo, baterija na mobilnom telefonu signalizira da je prazna. Naravno, korištenje štednje baterije ili isključivanje podataka moglo bi vam pomoći da je očuvate malo duže ali veoma malo. No, jeste li znali da postoji mnogo sjajnih trikova koji bi vam mogli pomoći da se baterija ne isprazni? Dan Melia, stručnjak za mobilne telefone iz kompanije Mobile Phones Direct, podelio je pet načina koji vam mogu pomoći da očuvate trajanje baterije za one trenutke kada vam uređaj najviše treba, piše Mirror.

Pravilo 20/80:

"Jeste li znali da je stalno punjenje telefona od 0% do 100% zapravo užasno za vašu bateriju? Ovakvo punjenje i pražnjenje vašeg telefona, poznato i kao ciklusi punjenja, značajno utiče na životni vek baterije. Zapravo je najbolje da vaš uređaj bude napunjen između 20% i 80% - posebno s iPhone uređajima koji koriste litijionske baterije. Ako imate iPhone s iOS-om 13 ili novijim, možete uključiti Appleovu opciju Optimizirano punjenje baterije, koja se može pronaći u podešavanjima – Baterija. Uz to će se vaš telefon prestati puniti na 80%. Uključivanje ove opcije omogućuje vašem telefonu da uči iz vaših svakodnevnih navika punjenja kako bi poboljšao životni vek baterije", objasnio je stručnjak.

Ne punite telefon preko noći:

"Iako nije opasno puniti telefon preko noći, to može uzrokovati njegovo pregrevanje, što ubrzava starenje baterije. Opcije Apple Optimized Charging osiguraće da se iPhone uređaji prestanu puniti kada dostignu 80%, a Samsungovi Galaxy telefoni nude opcije koje korisnicima omogućuju ograničavanje punjenja na 85%. Dakle, ako želite ostaviti svoj telefon na punjenju preko noći, to neće oštetiti zdravlje vaše baterije. Većina modernih telefona opremljena je ugrađenom zaštitom koja sprečava prekomerno punjenje i potencijalne opasnosti poput požara", kaže on.

Koristite provjerene kabele za punjenje:

"Jedan od najzanemarenijih načina trošenja baterije vašeg uređaja je korištenje jeftinih kabala trećih strana za punjenje vašeg telefona. Uvek se pokušajte držati renomiranih i pouzdanih kabela, poput onih od proizvođača vašeg telefona. Punjač od tri metra koji ste pronašli negde na internetu može biti primamljiv, ali bi takođe mogao isprazniti bateriju vašeg telefona, stoga ga se klonite!", savetuje stručnjak.

Nemojte pregrijavati telefon:

"Preterana toplina takođe može skratiti trajanje baterije vašeg telefona, a to može proizaći iz više stvari. Već sam spomenuo predugo držanje telefona na punjenju, ali i ako ga koristite predugo ili ga ostavite na suncu, to takođe ima uticaja. Pokušajte ograničiti vreme koje provodite na telefonu u bilo kojem trenutku i svakako ga držite u hladu kada ste napolju na suncu", dodaje stručnjak.

Kupite bežični punjač s ugrađenim ventilatorom:

"Ako bežično punite svoj telefon, trebali biste biti svesni da to stvara više topline nego punjenje na kabl, što može uništiti životni vek baterije. Međutim, protiv toga se možete boriti kupnjom bežičnog punjača s ugrađenim ventilatorom, koji prodaju marke kao što su Samsung, Google i drugi proizvođači. Korištenje telefona dok se puni također stvara prekomernu toplinu i znači da će se puniti sporije od normalne kako bi se omogućilo dovoljno energije za kontinuiranu upotrebu, stoga uvek imajte na umu ovo", tvrdi Melia.

