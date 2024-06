DA LI JE VREMENSKA PROGNOZA NA APLIKACIJAMA PRECIZNA? Ovako prikupljaju podatke, evo da li mogu da pogreše

Promenjivo vreme koje nas je zateklo ovog leta u mnogome može da nam pokvari planove. Ujutru sija sunce, popodne pada kiša, pa opet uživamo u sunčanim zracima i tako u krug. Temperature veoma osciliraju pa se već svako izveštio da svakodnevno prati vremensku prognozu kako bi koliko, toliko mogao da organizuje svoj dan.

Promenjive tempetature svima nam zadaju probleme foto: Shutterstock

U tim situacijama često pratimo aplikacije na mobilnim telefonima koje pokazuju promenu temperature iz sata u sat, ali i za naredne dane. Međutim, da li je ova prognoza zaista precizna?

Programer Dejan Lekić, gostujući u Beogradskoj hronici, rekao je da aplikacije, u smislu tačnosti prognoze, naravno – mogu da pogreše.

"Sve te aplikacije koje mi imamo na mobilnim telefonima ili im pristupamo preko interneta, koriste različite izvore. Ti izvori su u stvari rezultati različitih meteoroloških modela koje izrađuju institucije na nacionalnom nivou, dakle, meteorološki servisi, ili panevropske institucije kao što je Evropski centar za kratkoročnu prognozu. Takođe, postoje privatni servisi koji na osnovu matematičkih modela i drugih modela izrađuju ove prognoze. Dakle, kada bi uporedili na nekom širem planu, vi biste videli da su rezultati manje-više vrlo slični", rekao je Lakić na RTS.

Da li i vi proveravate prognozu putem aplikacije foto: Shutterstock

Razni tipovi veštačke inteligencije koriste se u pokušaju da unaprede vremensku prognozu.

„Kod nas je to u povoju, radi se na nekim institutima i neki rezultati pokazuju da ima nade da to poboljša. Veštačka inteligencija ne može ništa da napravi u fizičkom svetu još uvek. Ali može da, naravno, dovede i u zabludu. Svi oni koji danas razvijaju, to su četiri najveće kompanije koje neću reklamirati, oni vrlo paze da ne ode cela ta stvar u tom smeru, jer bi to bila veoma loša reklama i za njih same”, objasnio je Dejan Lekić.

Ističe da ljudi, kao i na bilo kom drugom tržištu, tako i na tržištu aplikacija, treba da urade dobru procenu i izbor.

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video:

02:08 SKAJ APLIKACIJA JE OBIČNO SREDSTVO KOMUNIKACIJE, ALI IMA JEDNU PREDNOST! Advokat: Kriminalci su je zbog toga iskoristili