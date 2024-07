10 MILIJARDI LOZINKI OBJAVLJENO NA HAKERSKOM FORUMU: Istraživači objavili i SAJT na kom možete DA PROVERITE da li ste ugroženi

Istraživači Cybernewsa otkrili su veliku kompilaciju lozinki sa skoro deset milijardi jedinstvenih šifri koja je objavljena na popularnom hakerskom forumu.

Curenje lozinki moglo bi biti opasno za korisnike sklone ponovnoj upotrebi istih lozinki.

Fajl pod nazivom "Rockyou2024.txt", sa podacima koji je objavljen na forumu, sadrži 9.948.575.739 jedinstvenih lozinki u tekstualnom obliku. Fajl je 4. jula objavio korisnik foruma ObamaCare.

RockYou2024 je mešavina lozinki iz starih i novih hakerskih napada.

"Sajber kriminalci mogli bi da iskoriste "RockYou2024" kompilaciju lozinki za napade grubom silom i dobijanje neovlašćenog pristupa različitim onlajn nalozima koje koriste pojedinci koji koriste lozinke uključene u ovaj skup podataka", upozorio je tim Cybernewsa.

Oni su pre tri godine objavili priču o "RockYou2021" kompilaciji lozinki, najvećoj u to vreme, sa 8,4 milijarde lozinki u formatu običnog teksta. To znači da je "RockYou2024" kompilaciji dodato još 1,5 milijardi lozinki od 2021. do 2024. godine i tako je kolekcija povećana za 15 procenata.

"RockYou2021" sadrži lozinke ukradene od 2009. godine. Ovaj skup podataka uključuje desetine miliona korisničkih lozinki za naloge na društvenim mrežama. Najnovija iteracija "RockYou" sadrži informacije prikupljene iz više od 4.000 baza podataka tokom više od dve decenije.

"U kombinaciji sa drugim procurelim bazama podataka na hakerskim forumima i tržištima, koje, na primer, sadrže korisničke email adrese i druge kredencijale, "RockYou2024" može doprineti seriji kršenja podataka, finansijskih prevara i krađe identiteta", rekao je tim Cybernewsa.

Da biste se zaštitili od mogućih posledica ovog curenja, odmah resetujte lozinke za sve naloge povezane sa procurelim lozinkama.

Da li su vaše lozinke među procurelim, možete proveriti na "Password Leak Checkeru". Izaberite jake, jedinstvene lozinke, i omogućite višefaktorsku autentifikaciju (MFA) gde god je to moguće. Razmislite o korišćenju nekog od menadžera lozinki koji će generisati i čuvati vaše lozinke.

