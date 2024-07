NOV NASLOV KOJI JE PODIGAO STEAM: Once Human je možda najveća igra za preživljavanje ikada

Jedna od najpopularnijih izdanja za 2024. na Steam-u, nova igra za preživljavanje Once Human mogla bi biti veća od Palworld, Soulmask ili Stalker 2.

Mislili smo da će Palworld postići neku vrstu uspeha, ali čak ni kreatori nisu očekivali seizmički udar koji je napravio na Steam-u još u januaru. Na svom vrhuncu, ova igra preživljavanja vođena čudovištima privukla je više od dva miliona igrača odjednom. Sada, nekih šest meseci kasnije, u proseku je nešto više od 100.000. To je veliki pad, ali Palworld je jedan od srećnika - velike igre, posebno srednjobudžetski opstanak i horor projekti, stižu, napreduju i umiru alarmantnom brzinom, a konkurencija je veća nego ikad.

foto: Shutterstock

Once Human, jedna od najpopularnijih igara na Steam-u, ima sve šanse za uspeh, ali u tako prepunom žanru, kako se izdvaja od rivala kao što su Stalker 2, Soulmask i sam cenjeni Palworld.

U uglađenoj, naučno-fantastičnoj budućnosti Once Human, vanzemaljska spora je zarazila površinu naše planete, transformišući biljni, divlji i ljudski život u opasne i mutirane verzije. Igrači su imuni na efekte ove zaraze nekim načinom i ona ih čini jačim, otključavajući nove moći i sposobnosti koje vas efektivno pretvaraju u superheroja.

foto: D.M., Printscreen YouTube

Oslobodite uništeni deo sveta, budite slobodni ste da radite bilo šta i sve što očekujete od igara za preživljavanje i MMO-a. Završite misije, lovite divlje životinje, farmske životinje i useve, izgradite sopstveni dom, prilagodite se Once Human svetu.

Pre lansiranja, postala je peta najpoželjnija igra na celom Steam-u. 15 miliona igrača se unapred registrovalo za igru Once Human, a privuklo je više od 300.000 korisnika tokom Steam Next Fest-a. Međutim, uprkos slobodi koju nudi i izuzetno raznolikoj mehanici, Starry Studio kaže da Once Human ne pokušava da bude igra „sve“.

„Kombinacija MMO i elemenata igre preživljavanja izdvaja Once Human, nudeći jedinstvenu mešavinu kooperativnih i kompetitivnih interakcija unutar okruženja fokusiranog na preživljavanje“, objašnjava Derek Qui, šef operacija u inostranstvu.

„Štaviše, Once Human se takođe razlikuje po tome što daje prioritet povratnim informacijama igrača i posvećenosti stvaranju impresivnog i zanimljivog iskustva igranja. Naš fokus je na nadmetanju sa sopstvenim standardima, obezbeđujući da dosledno isporučujemo igru koja ima odjek kod naše publike.

foto: D.M., Printscreen YouTube

„Ali, želeli bismo da razjasnimo da naša namera nije da kreiramo 'sve' ili 'ultimativnu' video igricu koja kombinuje popularne komponente iz drugih igara. Iako smo inspirisani inovativnim elementima prisutnim u raznim uspešnim naslovima, naš cilj je da stvorimo jedinstveno i zadivljujuće iskustvo igranja koje stoji samo po sebi. Once Human je pažljivo osmišljena igra sa svojom posebnom naracijom, mehanikom igranja i izgradnjom sveta.”

Ipak, prema onome što smo do sada videli, Once Human se oseća kao prilično prostran sandbox. Tu su PvP i PvE, zajednička i solo igra, i gigantski otvoreni svet sastavljen od raznih kontrastnih bioma. Neki ljudi žele kratke ili barem konačne video igre u kojima je mehanika ograničena i postoji snažan osećaj pravca, gotovo diktat, od kreatora - igrate dok traje, a zatim prelazite na nešto drugačije.

foto: D.M., Printscreen YouTube

Drugi žele dugoročnu posvećenost, igru u kojoj mogu da se proširuju, istražuju, nadograđuju i povećavaju nedeljama, mesecima ili čak godinama; umesto da igraju 'igre', žele da posvete svoje vreme igrici. Ako se ukusi igrača video igara mogu široko razdvojiti u ove dve kategorije, Once Human je svakako za one koji više vole ovo drugo. Problem za Starry Studio je što sada ima više ovakvih vrsta igara nego ikada ranije.

Kako će se Once Human probiti na polju igara?

„Once Human se ističe kroz svoju različitu i impresivnu izgradnju sveta, nudeći igračima zadivljujuće i vizuelno zapanjujuće okruženje koje ga izdvaja od drugih igara za preživljavanje“, kaže Qui. „Igra sadrži bogato detaljan i pomno izrađen svet, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja osvaja maštu igrača.

foto: D.M., Printscreen YouTube

„Pored toga, dizajn čudovišta igre je inovativan i ubedljiv, sa raznolikim nizom stvorenja koja su zamršeno dizajnirana da poboljšaju celokupno iskustvo igranja. Svako čudovište predstavlja sopstveni skup izazova, dodajući dubinu i uzbuđenje igri.

„Naša mapa puta nakon lansiranja takođe uključuje redovna ažuriranja fokusirana na adresiranje povratnih informacija igrača, optimizaciju mehanike igranja i obezbeđivanje glatkog i prijatnog iskustva za sve igrače. Pored toga, imamo planove da uvedemo novi sadržaj, kao što su ekspanzije, događaji u igri i dodatne funkcije koje će obogatiti svet Once Human i pružiti sveža i uzbudljiva iskustva za našu zajednicu igrača.”

foto: D.M., Printscreen YouTube

Ali ako su veličina i čista količina najveća snaga Once Humana, to ne znači da će sve što Starry Studio zamisli završiti u gotovoj igri. Naprotiv, mnogo ideja je već ostavljeno na podu rezonice.

„Tokom procesa razvoja, postojale su neke značajne ideje koje smo morali da pustimo da bismo održali integritet i koherentnost igre“, objašnjava Qui. „Neke ideje, koliko god bile intrigantne, nisu bile u skladu sa opštom vizijom Once Human, ili se nisu integrisale neprimetno sa osnovnom mehanikom igranja.

„Jedan primer. Na početku smo želeli da igra bude realnija. Postojao je sistem teritorije sa skupom mehanizama koji su više odgovarali konceptu opstanka. Igrači su morali da redovno dostavljaju resurse na teritoriju poput „plaćanja kirije“. Međutim, nakon što smo razmotrili povratne informacije igrača, na kraju smo smanjili dizajn preživljavanja u ovoj oblasti. Složili smo se sa igračima da osećaj opstanka treba da donosi uživanje u igri, a ne da bude teret.”

foto: D.M., Printscreen YouTube

Posle serije testova i beta verzija, pun datum objavljivanja Once Human stiže u utorak, 9. jula. Jedna od najtraženijih igara na celom Steam-u, naravno, očekivanja su velika.

Ali imajući u vidu količinu rivala u igri za preživljavanje koji su već sleteli 2024. i ostalih koji tek dolaze, ambiciozni MMO, FPS, kooperativni, zanatski i poljoprivredni hibrid Starry Studios potencijalno ima neke teške bitke pred sobom. Možda ne pokušava da bude sve za sve u isto vreme - ali je definitivno blizu. Da li je to ono što igrači zaista žele danas, moraćemo da sačekamo i vidimo.