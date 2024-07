MICROSOFT SEBE "UKANALIO" REKLAMOM: Ne treba vam Xbox da biste igrali Xbox

Možda su izabrali Scream jer su ljudi u godinama koji se rado sećaju skoro 30 godina starog filma ovde ciljno tržište, ljudi koji ne žele da kupe Xbox, ali možda i dalje žele da igraju igrice. Ali reklama kaže da je nova Microsoft filozofija jasna, preko glasa serijskog ubice na telefonu:

„Ne treba vam Xbox da biste igrali Xbox.“

To nije baš nov koncept, ali pokazuje koliko se Microsoft čvrsto oslanja na koncept oslobađanja Xbox Game Pass-a od Xbox hardvera, što je rezultat opadanjem prodaje hardvera za koji se, čini se, ne brine (izveštaji kažu da serija X/S sada prate ispod Xbox One), u nastojanju da proširi svoju ideju „Netflix Gaming“ bibliotekom besplatnih igara i ekskluzivnim izdanjima prvog dana.

Mogućnost za kontinuirani i veliki rast Xbox Game Pass-a i dalje izgleda ograničen sa velikim znakom pitanja. Najočiglednije mesto na koje bi se igrači pretplatili je baza konzole, ali u ovom trenutku ona dostiže zasićenje, a ako se ne prodaje toliko novih jedinica, to je ograničen rast. A ako se prodaju nove jedinice, to će često biti Xbox One nadogradnja na Seriju S ili X, a to može jednostavno biti prenos postojeće pretplate.

PC je drugo mesto gde možete da preuzmete igre na Game Pass-u umesto da ih strimujete, ali takođe postoji ograničena publika igrača samo za PC koji se pretplate na ovo, a da ne poseduju i Xbox, i računaju se u prvom grupa.

foto: Youtube.com

Zatim tu je i Microsoftova ideja o strimingu igara, tehnologiji koja je i dalje veoma mali deo tržišta, kao što je Microsoft priznao u nedavnom sudskom postupku, i jednostavno lošiji način igranja igara od običnih preuzimanja, čak i ako se tehnologija poboljšava.

Ali opet, tehnološka pitanja na stranu nije još jasno koliko velika grupa može biti zainteresovana za ogromnu biblioteku mainstream Xbox igara, ali jednostavno ne žele da kupe Xbox kao jedinu barijera da postanete glavni igrač.

foto: Shutterstock

Ovo se čini kao funkcija kvaliteta života za trenutnog vlasnika i pretplatnika Xbox-a. Sa Fire Stick-om igrate Game Pass igre na drugom TV-u u kući. Ili ga ponesete na odmor. Ali opet, budimo realni, koliko novih pretplatnika ovo dobija?

Ne mislimo da je Xbox u teškom stanju ili nešto slično, i upravo su pokazali da imaju neke prilično solidne ekskluzivne igre na horizontu, ali kao i uvek, „ne treba vam Xbox da biste kupili Xbox“ izgleda kao čudna filozofija kada ispitujete bazu tržišta.