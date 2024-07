"OVO JE ODVRATNO, ZAUSTAVITE ODMAH" Youtuberi digli glas protiv gnusne pojave, platforma za sada ćuti: "Niko ne želi ovo smeće"

Istaknuti Youtuberi uputili su javni poziv platformi da preduzme mere protiv botova koji ostavljaju neprikladne komentare i dele linkove ka sumnjivim Discord serverima. Ovi botovi, koji su postali sve učestaliji poslednjih meseci, šire uvredljive i ilegalne sadržaje, uključujući rasne uvrede i priznavanje zlostavljanja životinja.

foto: Shutterstock

Popularni kreatori sadržaja kao što su SomeOrdinaryGamers i MoistCritikal istakli su da je situacija postala neodrživa, apelujući na YouTube da uvede strože mere kontrole i automatske sisteme za uklanjanje takvih komentara.

"To je ilegalno", rekao je MoistCritikal. "Promovišu ilegalan sadržaj preko YouTube-a. To je toliko odvratno, i činjenica da ovi nalozi to mogu da rade, a da YouTube nema neku vrstu automatskog sistema za gašenje je šokantna."

"Ovo je aktivnost koja mora biti zaustavljena što pre", rekao je Mutahar iz SomeOrdinaryGamers. "Sa nezakonitim sadržajem koji se sada otvoreno deli, ne samo da YouTube mora biti uključen, već i zakon."

Oba Youtubera su takođe izrazila zabrinutost svojih gledalaca da kreatori ne rade dovoljno da moderiraju komentare na svojim videima, tvrdeći da je nemoguće da sami moderiraju svaki pojedinačni komentar sa alatima koje im je YouTube pružio.

"Ne znam šta želite da ljudi rade", rekao je Mutahar. "Da li želite da postavimo video i da pregledamo svaki pojedinačni komentar? Koristim što je više moguće YouTube-ovih alata za automatsku moderaciju. Nemam vremena tokom dana, i nijedan drugi kreator kojeg poznajem nema dovoljno vremena da ručno moderira sve svoje komentare."

MoistCritikal je imao sličan stav. "Naravno da mi je stalo", rekao je. "Niko ne voli da vidi komentare u ovakvom stanju, posebno kada promovišu strašne, strašne stvari. Niko to ne želi. Koristim sve automatizovane alate koje YouTube nudi kako bih pokušao da zaustavim ovo smeće ovde. Većina Youtubera to radi. Ali ponekad to jednostavno nije dovoljno, jer je tako lako napraviti gomilu botova", kaže on.

Do sada, YouTube nije zvanično odgovorio na ove zahteve, ostavljajući kreatore i gledaoce u neizvesnosti i sa dodatnom brigom za sigurnost i kvalitet interakcija na platformi.

Izvor: Telegraf/Kurir/Darko Mulic