SPAŠEN ZAHVALJUJUĆI SVOM APPLE WATCHU: Čovek izgubljen na moru pozvao pomoć jednim potezom

Apple uređaji imaju mnogo funkcija koje pomažu korisnicima da lako kontaktiraju hitne službe. Ovog puta, Rik Širman se našao u nevolji nakon što ga je voda odnela u uzburkanom moru u Bajron Beju u Australiji. Srećom, uspeo je da pozove pomoć koristeći svoj Apple Watch Ultra.

foto: Shutterstock

Kako je izvestio australijski ABC News, Širman je surfovao na Tallow plaži kada je uhvaćen u zoni udara gde su se talasi lomili. „Zadobio sam nekoliko povreda na glavi i bio sam zadržan neko vreme pod talasima, počeo sam malo da paničim i grčim se pod vodom“, rekao je Širman.

Iako je Širman iskusan surfer i plivač, shvatio je da je u nevolji nakon što je bezuspešno pokušao da pronađe kanal koji bi ga vratio na obalu. „Postalo je jasno posle otprilike 20 minuta da se neću vratiti i da mi je potrebna pomoć.

foto: Shutterstock

Pošto je njegov partner na plaži mislio da je surfer otišao u kupovinu, niko ga zapravo nije tražio. Širman je na sreću nosio Apple Watch Ultra, koji ima ugrađenu mobilnu vezu. Potom je pozvao australijske hitne službe, koje su ostale na liniji sat vremena dok nije stigla pomoć.

„U ovom trenutku bio sam dalek put do mora, udarali su me vetar i veliki talasi, zapravo je bilo prilično teško koristiti sat. Morao sam da ga podignem do uha da čujem šta se dešava i razgovaram sa ispitanikom." Ali uprkos izazovima, Širman je spasen i dobro mu ide oporavak.

foto: Shutterstock

Apple Watch je sertifikovan vodootporan do dubine do 50 metara od Serije 2. Sa Apple Watch Ultra, koji ima robusniji dizajn da izdrži najizazovnije scenarije koje možete zamisliti, otpornost na vodu je povećana na dubinu do 100 metara.

Spasilac na plaži rekao je da je Apple Watch "promenio igru" u spasavanju, jer ovakva operacija na otvorenom moru može potrajati mnogo sati ili čak dana. „Neverovatno je da sam uspeo da iskoristim tu tehnologiju da spasem svoj život“, rekao je Širman o svom Apple Watch-u.