IAKO JE ALEXA JAKO POPULARNA - AMAZON U DEFICITU: Strategija prodaje po niskim cenama je bila loša

Amazon se suočava sa velikim izazovima u vezi sa svojim Echo uređajima koji koriste Alexa glasovnog asistenta, nakon što je strategija prodaje po niskim cenama dovela do gubitaka u milijardama dolara. Prema izveštaju, Amazon je pretrpeo preko 25 milijardi dolara gubitaka od 2017. do 2021. godine, što je dovelo do preispitivanja poslovnog modela.

foto: Shutterstock

Izvršni direktor Amazona, Endi Džesi, sada radi na promeni pristupa koji je uveo osnivač kompanije, Džef Bezos. Novi plan uključuje lansiranje plaćenog nivoa Alexa usluge, koja bi korisnicima mogla da donese napredne funkcionalnosti uz mesečnu pretplatu. Ovaj potez je deo šire strategije da se smanje gubici i poveća profitabilnost.

Unutrašnji dokumenti i izjave zaposlenih otkrivaju da su korisnici uglavnom koristili Echo uređaje za besplatne funkcije kao što su postavljanje alarma i proveravanje vremenske prognoze. Ovaj ograničeni način upotrebe doveo je do razočaravajućih rezultata u pokušajima da se kroz ove uređaje povećaju prihodi na drugim Amazonovim platformama.

foto: Printscreen Youtube/Recode

Džesi takođe preispituje metriku "downstream impact-a" koja je bila ključna za poslovanje u Bezosovoj eri. Ova metrika je imala uspeha sa proizvodima kao što je Kindle, ali nije donela očekivane rezultate za Echo uređaje.

Pored ovih promena, Amazon planira i veliku transformaciju svoje Alexa usluge kroz projekat pod nazivom "Banyan". Ovaj projekat će uključiti generativnu veštačku inteligenciju, sa ciljem da se unapredi korisničko iskustvo i poveća konkurentnost na tržištu.

foto: Shutterstock

Dok Amazon pokušava da preokrene situaciju sa Echo uređajima, uspeh kompanije u drugim sektorima, kao što je prodaja knjiga, pruža određeni optimizam. Amazon je ostvario 16.9 milijardi dolara bruto prodaje u prvih 10 meseci 2022. godine, što pokazuje snagu u različitim segmentima poslovanja.

Izvor: Telegraf/Kurir/Darko Mulic