Ako u ovoj zemlji izgubite iphone, to je GOTOVA PRIČA! Evo koji je razlog što ne možete locirati svoj uređaj

Popularna Apple funkcija Find My, koja omogućava praćenje i lociranje izgubljenih uređaja, ne funkcioniše u Južnoj Koreji. Ova situacija stvara ozbiljne probleme za korisnike iPhone-a, posebno za turiste i lokalno stanovništvo koje se oslanja na ovu funkciju za sigurnost svojih uređaja.

foto: Shutterstock

Problem nije u lokalnim zakonima, kao što se ranije mislilo. Informacije sa Apple-ovih foruma ukazuju na to da se razlog krije u internim politikama kompanije.

Konflikt između zahteva Južne Koreje i Apple-ove politike privatnosti dovodi do toga da Find My jednostavno nije dostupan korisnicima u ovoj zemlji. To znači da, ukoliko izgubite svoj iPhone u Južnoj Koreji, verovatno ćete ga zauvek izgubiti, jer ga nećete moći pratiti niti locirati.

foto: Shutterstock

Još veći paradoks je što Apple i dalje prodaje AirTags u Južnoj Koreji, uređaje čija je glavna funkcija praćenje putem Find My mreže. Kompanija nije dala zvanično objašnjenje za ovu kontradiktornost, ali korisnici su već frustrirani i zbunjeni.

Apple bi trebalo da se ozbiljno pozabavi ovim problemom i uspostavi saradnju sa korejskim vlastima kako bi omogućio korisnicima u Južnoj Koreji pristup ovoj važnoj funkciji. Dok se to ne dogodi, svi korisnici iPhone-a u Južnoj Koreji moraju biti posebno oprezni i čuvati svoje uređaje na sigurnom mestu.

Izvor: Telegraf/Kurir/Darko Mulic