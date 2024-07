"NIŠTAFON" JE NAPRAVIO HAOS NA TRŽIŠTU, SAD STIŽE NOVI MODEL: 2A PLUS je malo sjajniji, brži ali i skuplji - ovo je očekivana cena

Nothing Phone 2a Plus je bio predstavljen danas, donoseći niz unapređenja svega par meseci nakon izlaska modela Phone 2a. Kompanija Nothing planira da impresionira korisnike sa nekoliko ključnih karakteristika koje će ovaj model izdvojiti na tržištu.

foto: Shutterstock

Lansiranje je bilo lajvstrimovano danas u 11 sati na YouTube kanalu kompanije. Korisnici su imali priliku da prate prezentaciju i vide sve nove funkcije uživo.

Prema dostupnim informacijama, Nothing Phone 2a Plus će imati najnoviji MediaTek Dimensity 7350 čipset. Ovaj čipset obećava poboljšane performanse i efikasnost u radu, što će korisnicima omogućiti bolje iskustvo upotrebe.

Jedna od glavnih novina je unapređena prednja kamera od 50 MP, što predstavlja značajan skok u odnosu na prethodni model. Ova kamera će korisnicima omogućiti kvalitetnije selfije i video pozive.

Baterija će zadržati kapacitet od 5.000 mAh, ali sa dodatkom podrške za brzo punjenje od 50W, što će omogućiti brže punjenje uređaja i dužu upotrebu bez potrebe za čestim punjenjem.

foto: Shutterstock

Dizajn telefona će zadržati prepoznatljiv Glyph interfejs i LED osvetljenje, karakteristike koje su postale zaštitni znak Nothing uređaja. Ipak, neće biti promena u veličini ekrana, koji će ostati na 6.7 inča.

Očekivana cena u Evropi

Cena za osnovni model u Evropi će biti 349 evra za verziju sa 8GB RAM-a i 128GB skladišta, dok će naprednija verzija sa 12GB RAM-a i 256GB skladišta koštati 399 evra.

Izvor: Telegraf/Kurir/Darko Mulic