KAKO NAJBRŽE OBRISATI STARE OBJAVE SA DRUŠTVENIH MREŽA: Neke stvari mogu zauvek nestati

Društvene mreže koristimo već dugo. Čak iako objavljujemo retko, na njima se tokom godina nakupio niz objava. Podsećanje na neke među njima će nas razveseliti ili prizvati nostalgiju. Druge će nas vratiti u traumatične situacije i druge uopšteno loše trenutke, ili nas posramiti zbog, primera radi, pogrešnih procena ili reči napisanih u ljutnji.

Bez obzira na to zašto bi se mogli odlučiti na taj potez, možete pronaći i izbrisati stare objave na društvenim mrežama pomoću weba ili mobilnih aplikacija. Donosimo pregled uputstva kako to učiniti na Facebooku i Instagramu.

Kako obrisati stare objave sa Fejsbuka foto: Shutterstock

Facebook

Stare objave na Facebooku najlakše ćete naći ako ga otvorite na webu. Odaberite svoje ime (s leve strane) kako biste otvorili svoj profil. Na vrhu stranice s popisom vaših objava (odmah ispod polja What's on your mind?), potražite i kliknite dugme Filters. Upotrebite padajući izbornik Go to: kako biste pronašli godinu kada ste se pridružili Facebooku.

Kliknite Done kako biste videli objave iz te godine. Svoje objave možete pregledavati i na mobilnom uređaju. Otvorite svoj profil na Facebooku u mobilnoj aplikaciji. Skrolujte prema dole do svojih postova i potražite (i kucnite) vezu Filters s desne strane S mobiilnog je malo nezgrapnije; ne možete jednostavno skočiti na određene godine, već morate kuckati po kalendaru.

Ne sećate se kada ste se pridružili Facebooku? To je nešto što možete saznati, iako je postupak malo komplikovan

Na webu:

Otvorite Facebook i kliknite svoju profilnu sliku. Odaberite Settings & Privacy pa Settings.

Potražite Account Center na desnoj strani. Odaberite ga, a zatim idite na Your Information and Permissions, pa Access Your Information i zatim Personal Information. Datum kreiranja vašeg naloga biće prva stvar pod informacijama o profilu.

Na mobilnoj aplikaciji:

Odaberite svoju profilnu sliku u gornjem desnom uglu. Otvorite redom Settings & Privacy, Settings, Account Center, Your information and permission, Access your information i Personal information. Kao i kod web verzije, ako tražite informacije o profilu, videćete datum kada ste stvorili svoj profil.

Na raspolaganju su i drugi filteri pomoću kojih možete suziti rezultate. Ako vidite nešto čega se želite rešiti, samo kliknite tri tačkice pokraj toga, a zatim kliknite Delete post.

Instagram

Kako obrisati stare objave sa Insagrama foto: Shutterstock

Za brisanje je najbolje koristiti aplikaciju Instagram na mobilnom uređaju. Kucnite svoju profilnu sliku (dole desno) i odaberite Your activity pa Posts. Kucnite Newest to oldest kako bi promijenili u Oldest to newest.

Vaše prve objave pojaviće se na vrhu. Ako želite biti precizniji u pretraživanju, kucnite padajući meni All dates, koji omogućava traženje objava na Instagramu unutar određenog datumskog raspona.

Uočite li nešto što radije ne biste imali na profilu, kucnite objavu, pa tri tačkice u gornjem desnom uglu, i zatim odaberite Delete.

Isti izbornik vam omogućava arhiviranje objave, što znači da je i dalje možete videti (i sve komentare i lajkove), ali je skrivena za sve ostale, piše Verge.

(Kurir/Avaz/M.J)

