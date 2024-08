EVO KAKO TRAJNO DA OBRIŠETE FEJSBUK NALOG: Ako se razmišljate da promenite platformu za druženje, ovih 6 koraka je nužno da znate

Ugasiti Fejsbuk nalog je mnogo komplikovanije nego što smo mislili. Postoje određeni koraci koje morate da uradite pre nego što odaberete opciju 'brisanje naloga'.

Morate imati na umu da brisanje naloga nije isto što i deaktiviranje naloga, jer kada nalog deaktivirate možete se vratiti kad god želite. Deaktivacijom naloga nećete biti vidljivi na Fejsbuk pretrazi, ali će neki sadržaj, poput poruka koje ste poslali i dalje ostati vidljivi. Trajnim brisanjem naloga više nećete moći da pristupite tom nalogu, a većina vaših informacija biće uklonjena iz Fejsbukove baze podataka.

Evo šta sve morate da uradite da biste obrisali nalog.

1. Proverite povezane aplikacije

Budući da veliki broj aplikacija od vas zahteva ulazak putem Fejsbuk naloga, nakon njegovog brisanja biće vam onemogućen pristup tim aplikacijama. O kojim se aplikacijama radi možete proveriti klikom na 'Account settings' i potom na 'Apps'. Većina aplikacija dopustiće vam promenu načina ulaska u njih pa ćete moći da uđete i preko svog i-mejla.

Ali, neke aplikacije nemaju tu opciju. Ako želite da nastavite da koristite tu aplikaciju, najbolje je da ne izbrišete Fejsbuk profil. Preporučuje se da izbrišete sve prijatelje, podatke, fotografije, aktivnosti i promenite mejl adresu kojom ste prijavljeni.

2. Daunloudujte svoje Fejsbuk informacije

Za sve one koji žele da izbrišu svaki trag svog postojanja na Fejsbuku, ali ipak žele za sebe da zadrže sve što su ikada na njemu napisali ili postavili, postoji jednostavno rešenje. Facebook vam nudi opciju daunloudovanja svih informacija i to na sledeći način: na 'Account settings' odaberete 'General' i kliknete na 'Download a copy of your Facebook data'. Postupak ćete završiti klikom na 'Start my archive'.

Skidanjem podataka dobićete 'Downloaded info' u kojem su sve informacije sa tajmlajna, postovi, poruke, fotografije, lista prijatelja, razgovori na chatu, ali i mnogo više. U 'Expanded archive' su sadržane dodatne informacije i detalji o vašem nalogu - aplikacije, 'kolačići', ljudi koje ste obrisali s liste prijatelja i još mnogo toga. 'Activity log' sadrži podatke vaših aktivnosti, stvari koje ste lajkovali i sve što ste ikada pretraživali.

Ako ne želite da skinete sve te podatke nego samo pojedine razgovore sa nekim prijateljima možete ih poslati na svoj i-mejl. To ćete učiniti tako što ćete otići na razgovor koji želite da pošaljete, kliknite na 'Actions' i odaberite "Forward messages". Tada će vam se pružiti mogućnost odabira poruka koje želite da pošaljete.

3. Napravite raspored rođendana svojih prijatelja

Svi smo navikli da nas na većinu rođendana podseti upravo Fejsbuk. Zato bi se moglo dogoditi da na sve njih zaboravimo nakon brisanja naloga. Zato možete iskoristiti aplikaciju Fejsbuk "Birthday" i zatražiti prijatelje da vam napišu svoj datum rođenja. Budući da mnogi korisnici ovu aplikaciju smatraju iritantnom, preporučuje se da u popratnoj poruci napišete da brišete profil, ali da biste hteli da sačuvate njihove rođendane.

4. Zatražite kontakt informacije

Neverovatno je koliko se komunikacije odvija preko Fejsbuka. Pre brisanja naloga budite sigurni da imate brojeve telefona ili mejlove svih osoba sa kojima želite da ostanete u kontaktu.

5. Sačuvajte svoje Fejsbuk informacije na "cloudu"

Odličan način za čuvanje informacija na oblaku, tj. 'cloudu' je putem stranice "Backupify.com". Tamo možete besplatno sačuvati i do 1 GB podataka, a za dodatni prostor možete doplatiti. Bekap se odvija automatski, a sve se pohranjuje na 2Amazon Web Services" pod najvećim stepenom sigurnosti.

6. Maksimizirajte svoj SEO

Ako odlazite s Fejsbuka potrudite se da ostanete dovoljno aktivni na nekoj drugoj društvenoj mreži kako bi maksimizirali svoj SEO (Search engine optimization) da bi mogli da vas pronađu prijatelji, ali i potencijalni poslodavci.

