HAKERI PRODAJU LIČNE PODATKE TRI MILIJARDE LJUDI: Među podacima i brojevi osiguranja!

Na internetu se nedavno našla neobična ponuda – hakeri su na prodaju ponudili bazu podataka s nešto manje od tri milijarde jedinstvenih zapisa, od kojih je svaki sadržao lične podatke stanovnika SAD-a, Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi, a moguće i nekih drugih zemalja.

S obzirom na to da u navedenim zemljama nema toliko građana, podaci su verovatno neuređeni, uz dvostruke i možda netačne zapise. Hakeri su tada naveli da za otkup te baze, koja je možda i najveća u istoriji sličnih bezbednosnih incidenata, tražili iznos od 3,5 miliona dolara. Bilo je to u aprili, a kako izgleda prodaja do sada nije bila uspešna.

Hakeri prodaju lične podatke foto: Shutterstock

U međuvremenu se saznalo da su podaci ukradeni američkoj privatnoj kompaniji National Public Data, koja se bavi prikupljanjem ličnih podataka građana. Na tim podacima zarađuju tako što ih prodaju zainteresovanima, poput privatnih istraživača, agencija koje sprovode bezbednosne provere i slično. Svi podaci pribavljeni su na sličan način, prikupljanjem s interneta iz različitih izvora i objedinjeni kako bi se o svakom zahvaćenom pojedincu kfreirao detaljan profil.

U objavljenim dokumentima navodno postoje imena i pseudonimi građana, adrese elektronske pošte i podaci poput brojeva socijalnog osiguranja. Nakon nekoliko meseci nuđenja na crnom tržištu, hakeri su ovih dana odlučili da sve ukradeno – objave besplatno i načine dostupnim svima.

Među podacima i brojevi ličnog osiguranja foto: Profimedia

Objavljena baza se sastoji od oko 2,7 milijardi zapisa u čistom tekstu, bez enkripcione zaštite i "teška" je oko 277 GB. Na udaru su pre svega građani pomenutih zemalja, a kompanija National Public Data za sada se nije oglasila u vezi sa ovim slučajem.

