HAKERI ĆE MRZETI KADA OVAKO IZABERETE ŠIFRU! 9 saveta za jaku lozinku - JEDNU grešku izbegavajte u širokom luku!

Internet prevare i kršenje tajnosti podataka imaju trend porasta u poslednjih pet godina; 2023. godine, FBI-jev centar za žalbe na internet kriminal primio je više od 880.000 prijava, procenjujući potencijalni gubitak od oko 12,5 milijardi dolara.

Zbog toga je važnije nego ikada da zaštitite svoje lične podatke - što počinje kreiranjem jake lozinke za vaše finansijske naloge. Evo kako možete da kreirate jaku lozinku za svoje kreditne kartice, bankovne podatke i druge osetljive podatke.

1. ŠTO DUŽE, TO BOLJE

Dok su duže lozinke teže za upravljanje, hakeri ih teže probijaju. Nastojte da vaše lozinke imaju najmanje 16 znakova. Upotreba nasumične fraze može pomoći da se vaša lozinka lakše zapamti.

2. NEMOJTE KORISTITI ISTE ŠIFRE ZA RAZLIČITE NALOGE

Postaje zamorno kreiranje jedinstvenih, jakih lozinki za svaku web lokaciju na koju se registrujete, a niko ne želi da pamti desetine lozinki za sve web lokacije i aplikacije koje posećujete. Ali hakeri to znaju i koriste protiv vas.

Ako koristite jednu lozinku za račun kreditne kartice, postoji šansa da je možete koristiti i na drugim stranicama. To daje prevarantima priliku da ukradu ne samo podatke o vašoj kreditnoj kartici već i potencijalno druge podatke kao što su podaci o vašoj banci ili e-pošti.

Pobrinite se da koristite različite lozinke za svaki nalog koji imate, tako da čak i ako jedan račun bude ugrožen, ne izlažete sve svoje važne podatke riziku.

3. KORISTITE MENADŽER LOZINKI

Praćenje vaših lozinki je gotovo nemoguće, pogotovo jer gotovo svaka web lokacija ili aplikacija koju posjetite zahtijevaju prijavu. Upravljanje vašim podacima za prijavu može izgledati kao posao sa skraćenim radnim vremenom, ali menadžer lozinki može da pojednostavi stvari.

Menadžer lozinki je softver koji se može dodati vašem web pretraživaču ili telefonu, a dostupne su besplatne i plaćene opcije. Ovi programi čuvaju vaše lozinke i mogu automatski ispuniti vaše podatke za prijavu kada posetite sačuvanu stranicu. Većina takođe uključuje generator lozinki, koji kreira jedinstvene lozinke za vas. Takođe možete dobiti upozorenja kada su vaše postojeće lozinke slabe ili se pojave na drugim stranicama.

Moraćete jednostavno da zapamtite jednu glavnu šifru da biste se prijavili u menadžer lozinki. Iako može da potraje neko vreme za postavljanje ovakvog programa, to će u budućnosti znatno olakšati navigaciju vašim nalozima.

4. OTEŽAJTE NAGAĐANJE

Umesto da koristite ime svog prvog ljubimca i da iza njega dodate svoj rođendan, proverite da li je vaša lozinka originalna. To možete učiniti na sledeći način:

Uključujute u lozinku i velika i mala slova

Upotrebite brojeve u toku lozinki, ne samo na početku ili na kraju

Dodajte specijalne znakove, poput @$!_ i drugih

Dugačak niz slova, brojeva i specijalnih znakova prevarantima je izuzetno teško da dekodiraju. Što je teže za njih, to je bezbednije za vas.

5. IZBEGAVAJTE LIČNE PODATKE

Korišćenje imena, mesta ili datuma u vezi sa vama ili vašom porodicom je rizično. Korišćenje detalja koje drugi mogu da pogode olakšava ljudima da se prijave na vaše naloge.

Osim toga, nemojte objavljivati ​​lične podatke na svojim nalozima društvenih mreža koji mogu da se pojave u vašim lozinkama. U suprotnom, postoji šansa da bi hakeri mogli da koriste te detalje da ispravno pogode vaše podatke za prijavu.

6. BUDITE KREATIVNI U KREIRANJU LOZINKE

Generator lozinki može vam pomoći da kreirate duge, teške lozinke. Ali ako ne želite da ga koristite, razmislite o tome kako da sami kreirate duge lozinke.

Na primer, skraćujte tekstove pesama slovima, brojevima i simbolima. Evo primera korišćenja stihova iz pesme "No Scrubs" TLC-a:

A scrub is a guy that thinks he’s fly, And is also known as a busta

Ovo se može pretvoriti u:

a3!@GtThFA!@KaA_B

Ova lozinka ima mešavinu velikih i malih slova, brojeva i simbola. Budite kreativni i napravite nešto što ćete samo vi razumeti. Možete koristiti naslove knjiga ili filmova, stihove iz svoje omiljene TV emisije ili kratku pesmu kao polaznu tačku.

7. IZBEGAVAJTE UOBIČAJENE LOZINKE

Prema kompaniji za upravljanje lozinkama NordPass, najčešća lozinka je "123456", a sledi "admin", obe sa više od četiri miliona korišćenja. Iako se ove lozinke lako pamte, hakerima je potrebno manje od jedne sekunde da provale u vaše naloge ukoliko ih koristite.

Korištenje uobičajenih reči i nizova brojeva čini vas ranjivijim na krađu identiteta. Klonite se vrlo uobičajenih lozinki i njihovih varijacija. Na primer, "password" ima više od 700.000 upotreba i hakerima je potrebno manje od jedne sekunde da je razbiju. Varijacija "P@ssw0rd" nije mnogo bolja, sa više od 130.000 upotreba. Hakerima je takođe potrebno manje od jedne sekunde da ga razbiju.

8. OSIGURAJTE DODATNU BEZBEDNOST

Čak i sa bezbednim lozinkama, odlučni haker može da pronađe put do vaših naloga. Kad god je moguće, koristite dvofaktorsku proveru autentičnosti ili višefaktorsku autentifikaciju (MFA). Dobićete tekst ili e-poštu s jedinstvenim, jednokratnim kodom za unos pre nego što možete da se prijavite na svoj nalog.

Ovi dodatni slojevi zaštite obezbeđuju da čak i ako neko ima vaše podatke za prijavu, ne može da pristupi vašem nalogu bez jedinstvenog MFA koda. Neki menadžeri lozinki nude MFA ili možete koristiti Google Authenticator ili druge aplikacije za autentifikaciju za ovaj korak.

Iako sigurnosna pitanja mogu biti od pomoći, vaši odgovori se mogu lako pogoditi. Na primer, devojačko prezime može biti poznato mnogim ljudima, što znači da prevaranti mogu ući na vaš nalog bez mnogo muke. Razmislite o tretiranju sigurnosnih pitanja poput lozinki i skraćenja dugog niza reči, brojeva i znakova.

9. AŽURIRAJTE PO POTREBI

Nažalost, kršenja bezbednosti i hakovanja velikih razmera su neizbežni. Ako vas kompanija obavesti o kršenju i postoji šansa da su vaši podaci procurili, odmah ažurirajte podatke o lozinki, odnosno, promenite je. Proverite da li je vaša nova lozinka dodata vašem menadžeru lozinki, ako je primenjivo, tako da nećete imati problema s prijavom kasnije.

