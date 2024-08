Gamescom 2024 iznenadio mnoge gejmere: 10 novih igara koje su obeležile prvo veče

Gamescom 2024 započeo je spektakularno, donoseći brojne najave koje su oduševile ljubitelje igara širom sveta. Tokom otvaranja, prikazani su trejleri za deset potpuno novih igara, od kojih su neke bile dugo očekivane, dok su druge potpuno iznenadile publiku. Među njima su novi nastavci popularnih serijala, ali i nekoliko svežih naslova koji obećavaju nezaboravna gejming iskustva.

Jedna od najznačajnijih najava bila je potvrda igre Borderlands 4, koja će izaći 2025. godine. Nakon pet godina čekanja, Gearbox Studios je konačno otkrio nastavak ove popularne franšize, donoseći novi svet za istraživanje, uz već poznate elemente akcije i prikupljanja plena.

Pored toga, Goat Simulator Remastered vraća se u velikom stilu. Ovaj kultni hit dobija osveženu verziju sa unapređenom grafikom i svim dosadašnjim dodatnim sadržajem. Ljubitelji apsurdnog humora mogu očekivati lansiranje ove igre kasnije ove godine.

Još jedna uzbudljiva najava dolazi iz Dying Light univerzuma. Dying Light: The Beast donosi novu avanturu sa Kajlom Krejnom, smeštenu u ruralni region Kaster Vudsa. Ova samostalna igra će biti dostupna besplatno za sve koji su kupili Ultimate Edition igre Dying Light 2 Stay Human.

Amazon je predstavio King of Meat, igru koja kombinuje kreativnu kooperativnu borbu sa generisanjem tamnica i mogućnostima prilagođavanja likova. Igrači će se boriti za opstanak u televizijskom šou, otključavajući nove kostime, oružja i predmete.

Za ljubitelje horora, tu je Reanimal, nova igra od kreatora Little Nightmares. Ova horor avantura prati brata i sestru dok pokušavaju da spasu nestalog prijatelja i pobegnu sa jezivog ostrva. Igra će biti dostupna za solo ili kooperativno igranje.

Uz ove naslove, najavljene su i igre kao što su Lynked: Banner of the Spark, Herdling, Masters of Albion, Floatopia i dugo očekivana nova igra iz Mafia serijala pod nazivom Mafia: The Old Country. Sve ove igre donose različite žanrove i iskustva, obećavajući nezaboravnu zabavu za sve tipove igrača.

Ovi novi naslovi već su izazvali ogromno interesovanje među gejmerima. S obzirom na potencijalni kvalitet prikazanih igara, pred nama je izuzetno uzbudljiva godina u svetu video igara.

Izvor: Telegraf/Kurir/Darko Mulic