Microsoft najavio svoje nove Xbox konzole: Prošireno skladište i nove igre su samo početak promena

Xbox Series X Digital Edition, koja dolazi bez optičkog drajva, ima disk od 1 TB i biće dostupna u crnoj i "robotsko beloj" boji po početnoj ceni od 449,99 dolara.

foto: Shutterstock

Pored toga, Microsoft je najavio i Xbox Series X Galaxy Black Special Edition sa 2TB skladišnog prostora po ceni od 599,99 dolara, kao i crnu i belu verziju konzole Xbox Series S sa 1 TB skladišnog prostora po ceni od 349,99 dolara.

Prodaja ovih novih verzija Xbox konzola počinje 15. oktobra u Sjedinjenim Američkim Državama, dok će u ostalim regionima biti dostupne od 29. oktobra.

Microsoft je već otvorio pretprodaju na svom sajtu i najavio nove igre za Xbox platformu do kraja godine, uključujući naslove kao što su Call of Duty: Black Ops 6 i Diablo IV: Vessel of Hatred.

Izvor: Telegraf/Kurir/Darko Mulic