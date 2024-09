Preti mu 20 godina robije: Zaradio 10 miliona dolara prevarom koristeći AI i botove

Majkl Smit, 52-godišnjak iz Severne Karoline, suočava se s optužbama za prevaru nakon što je navodno postavio stotine hiljada pesama kreiranih uz pomoć veštačke inteligencije na striming platforme kao što su Spotify, Apple Music i Amazon Music.

Smit je koristio botove kako bi veštački povećao broj slušanja svojih pesama, što mu je omogućilo da od 2017. godine zaradi preko 10 miliona dolara kroz autorska prava.

Smit je uhapšen u sredu, a optužnica koja je tada otpečaćena navodi da je on bio deo zavere za pranje novca i internet prevaru. Svaka od optužbi nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Američki tužilac za južni distrikt Njujorka izjavio je da je ovo prvi krivični slučaj koji se odnosi na korišćenje botova za veštačko povećanje broja strimovanja muzike.

Prema optužnici, Smit je započeo tako što je postavljao svoju muziku na striming platforme, ali je ubrzo shvatio da njegov muzički katalog nije dovoljno velik da generiše značajne prihode. Godine 2018, Smit se okrenuo AI generisanoj muzici, sarađujući sa dvojicom saučesnika, među kojima su bili direktor AI muzičke kompanije i muzički promoter. Njihova saradnja uključivala je stvaranje stotina hiljada pesama, dok je Smit generisao nasumične nazive pesama i imena izvođača.

Optužen je da je obmanjivao striming servise koristeći lažne podatke prilikom kreiranja botova, tvrdeći da su nalozi pravi, dok su botovi zapravo bili programirani da strimuju njegove pesme milijardama puta. Da bi prikrio svoje tragove, Smit je koristio lažne mejl adrese i VPN, dok je saučesnicima savetovao da ostanu neotkriveni.

Prema tužiocu Damijanu Vilijamsu, "Smit je prevarno strimovao pesme kreirane uz pomoć veštačke inteligencije milijardama puta kako bi ukrao tantijeme." Prema tužilaštvu, milioni dolara koje je Smit ukrao trebalo je da budu isplaćeni muzičarima i autorima pesama čije su numere zaista bile strimovane.

Ovaj slučaj u oštrom je kontrastu sa radom muzičara Meta Farleja, koji je ranije ove godine bio predstavljen u članku The New York Times-a. Farlej je napisao, snimio i postavio na striming servise desetine hiljada pesama na različite teme, od poznatih ličnosti do bizarnih pesama o svakodnevnim stvarima. Iako njegova praksa zvuči neobično, Farlej je 2023. godine zaradio oko 200,000 dolara, poštujući sva pravila striming platformi.

