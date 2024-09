Honor predstavio AI revoluciju u svom novom laptopu: Kamera koja se skida i okreće potpuni hit IFA sajma (video)

Na IFA sajmu u Berlinu kompanija Honor predstavila je svoj HONOR MagicBook Art 14, koji dolazi sa unapređenim AI funkcijama, u najlaganijim dimenzijama, pa je tako težak samo 1 kilogram. Širina sklopljenog uređaja je 1 cm, što ga čini tanjim i od Apple MacBook Air 13.6 (1,13 cm).

Ovaj, do sada najlakši i najtanji AIPC na tržištu, može da se pohvali i impresivnim ekranom. U pitanju je 14,6-inčni HONOR FullView ekran osetljiv na dodir, sa kristalno jasnom 3,1K rezolucijom

Odnos ekrana i tela od 97 % predstavlja najveću ispunjenost među laptopovima od 14 inča.

HONOR MagicBook Art 14 korisnicima nudi pristup naprednim Copilot funkcijama, uključujući inteligentno upravljanje elektronskom poštom, analizu i vizualizaciju podataka, kao i transkripciju i sumiranje u realnom vremenu.

Novi Honorov laptop pokreće Intel Cor Ultra 7 155H procesor visokih performansi, sa 6 jezgara za performanse, 8 efikasnih jezgara i 2 efikasna jezgra male potrošnje, koja mogu ubrzati frekvenciju u turbo režimu do 4,8 GHz , omogućavajući laptopu da obavlja zahtevne zadatke uz efikasne performanse u radu sa više stvari istovremeno i uštedu baterije.

Laptop nudi dvostruko poboljšanje u GPU performansama i 70% bolje AI performanse.

Zhao: Ovo je revolucija

foto: honor

„Kada je reč o mobilnom računarstvu, veštačka inteligencija nije samo popularna reč, to je revolucija”, izjavio je George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co., Ltd. na panelu u Berlinu

„U kompaniji HONOR posvećeni smo radu sa našim partnerima kako bismo isporučili moćne AI mogućnosti i besprekornu povezanost, istovremeno štiteći privatnost naših korisnika. Kroz otvorenu saradnju sa liderima u industriji, stvaramo uređaje koji osnažuju pojedince i redefinišu ono što je moguće ” - zaključio je on.