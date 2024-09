Sve što je Apple otkrio na predstavljanju iPhone 16: Svi detalji o novim/starim uređajima na jednom mestu

Apple je na događaju u Kupertinu predstavio svoje najnovije modele iPhone-a, a kako se i očekivalo, iPhone 16 telefoni su u velikoj meri nepromenjeni u odnosu na prošlogodišnje modele.

foto: Shutterstock

Dok su pametni telefoni, standardna i Pro verzija, zauzeli centralno mesto, Apple je takođe pokazao novi Apple Watch Series 10, dva nova para AirPods slušalica i detaljne funkcije slušnog aparata koji dolaze u drugu generaciju AirPods Pro.

Kompanija se takođe bavila detaljima o svojim najnovijim mobilnim čipsetima koji pokreću nove iPhone telefone i podsetila ljude šta mogu da očekuju kada iOS 18 bude lansiran kasnije ovog meseca sa Apple Intelligence-om.

iPhone 16 Pro ima dugme kamere poput DSLR-a i malo veći ekran

Apple je na događaju predstavio nove iPhone 16 i iPhone 16 Plus, koji imaju dizajn otporan na vodu i prašinu i nove boje uključujući ultramarin, teal i roze. iPhone 16 ima ekran od 6,1 inča, dok iPhone 16 Plus ima ekran od 6,7 inča. Oba mogu da postignu do 2.000 nita osvetljenosti, a mogu da se spuste sve do 1 nita u mraku. Dugme Action pronašlo je svoj put i do ove serije iPhone-a, i jednako je prilagodljivo kao i ono koje smo videli na prošlogodišnjim Pro-modelima iPhone-a.

foto: Shutterstock

Tu je i novo „dugme“ za kontrolu kamere za lakši pristup, koje vam omogućava da brzo kontrolišete kameru klizanjem prsta. Ovaj alat takođe može da koristi vizuelnu inteligenciju, funkciju koju pokreće veštačka inteligencija koja dolazi u iOS 18 i koja vam može reći više o svemu u šta uperite kameru.

Izgleda slično Google objektivu i može da radi stvari kao što je dodavanje datuma događaja uživo u vaš kalendar nakon što uperite kameru u letak koji vidite na ulici. Niz kamera na standardnim modelima iPhone 16 uključuje glavnu Fusion kameru od 48 megapiksela, telefoto sočivo od 12 MP i novu ultraširoku kameru sa autofokusom. Ovaj niz će takođe moći da snima prostorne fotografije koje se mogu videti na Apple-ovom Vision Pro-u.

Oba standardna modela iPhone 16 rade na novom A18 čipu, koji ima 16-jezgarni neuronski motor optimizovan za generativne modele. Unutrašnji elementi sadrže 6-jezgarni CPU i 5-jezgarni GPU, od kojih će oba biti presudna za napajanje svih novih Apple Intelligence funkcija koje dolaze u iOS 18.

foto: Apple

Prema Apple-u, i iPhone 16 i 16 Plus imaju veće baterije od svojih prethodnika, a kada se kombinuju sa efikasnošću koja je dodata iz A18 čipseta i poboljšanja iOS 18, trebalo bi da obezbedi mnogo dugotrajniji vek baterije u celini (iako Apple nije dao tačnu procenu). I iPhone 16 i 16 Plus dostupni su za pretprodaju danas po ceni od 799 dolara i 899 dolara, a biće široko dostupni 20. septembra.

Pro serija iPhonea uključuje iPhone 16 Pro i Pro Max ove godine, koji imaju 6,3-inčni i 6,9-inčni ProMotion, uvek uključene displeje. Oba su napravljena od titanijuma stepena 5, za koji Apple tvrdi da je čak lakši od nerđajućeg čelika. Ovi uređaji će biti dostupni u četiri nove boje: crnoj, beloj, prirodnoj i pustinjskoj, od kojih poslednja podseća na prašnjavu zlatnu boju.

Prema navodima kompanije, iPhone 16 Pro i 16 Pro Max su napravljeni od temelja za Apple Intelligence, tako da su u mogućnosti da u potpunosti iskoriste sve nove funkcije koje dolaze u iOS 18. Ovi uređaji rade na novom A18 Pro čipsetu, koji koristi prednosti 3nm tranzistora i čak je brži i efikasniji od standardnog A18 čipa koji se nalazi u redovnoj liniji iPhone 16.

foto: Apple

Niz zadnjih kamera na oba modela uključuje Fusion kameru od 48 MP, ultraširoku kameru od 48 MP i telefoto sočivo od 12 MP. Poboljšanja glavne kamere omogućavaju 4K, 120fps video i usporeno snimanje.

Oba telefona takođe imaju novo dugme za kontrolu kamere koje omogućava lakši pristup kameri i svim njenim alatima, kako za snimanje tako i za uređivanje. Takođe postoje četiri mikrofona studijskog kvaliteta ugrađena u oba pametna telefona za poboljšano snimanje zvuka, a takođe omogućavaju i prostorno snimanje zvuka.

I iPhone 16 Pro serija i standardni iPhone 16 telefoni podržavaju Ki2 bežično punjenje, a Apple će izaći sa novim MagSafe futrolama za punjenje koje obuhvataju novo dugme za kontrolu kamere. iPhone 16 Pro i 16 Pro Max će biti dostupni za pretprodaju 13. septembra, po ceni od 999 dolara i 1.199 dolara, respektivno, a biće široko dostupni 20. septembra.

foto: Apple

AirPods 4 imaju novi dizajn i opciju ANC nadogradnje

AirPods 4 su takođe lansirani tokom događaja, imaju redizajniran oblik 'pupoljaka' koji bi trebalo da se uklapa u više oblika ušiju i da uopšte bude udobniji. Unutra imaju H2 čip, koji će obezbediti poboljšani kvalitet zvuka i omogućiti funkcije poput personalizovanog prostornog zvuka. Futrola za punjenje ima USB-C port, i to je najmanja futrola za punjenje AirPods do sada.

foto: Apple

Pored običnih AirPods 4, postojaće i drugi model koji uključuje podršku za aktivno poništavanje buke i režim transparentnosti. Conversation Awareness će takođe automatski smanjiti jačinu zvuka vašeg medija kada slušalice otkriju da razgovarate sa nekim. Standardni AirPods 4 koštaju 129 dolara, a AirPods 4 sa ANC koštaju 179 dolara; oba su dostupna za pretprodaju i biće široko dostupna 20. septembra.

AirPods Max i osveženje novih boja

Apple nije ponovo izmislio točak sa ažuriranim AirPods Max-om. Umesto toga, biće dostupni u nekoliko novih boja (midnight, plava, ljubičasta, narandžasta i starlight) i podržavaće USB-C punjenje. Nove boje su se mogle unapred naručiti na događaju za 549 ​​dolara i biće široko dostupne 20. septembra.

foto: Apple

AirPods Pro nove funkcije slušnog aparata

Apple je najavio nove funkcije koje dolaze na AirPods Pro druge generacije koje su dizajnirane da pomognu u sprečavanju gubitka sluha. Funkcija pod nazivom „Zaštita sluha“ biće podrazumevano uključena, a korisnici će moći da urade klinički potvrđen test sluha da vide da li već imaju gubitak sluha. Povrh toga, AirPods Pro će takođe imati ugrađenu funkciju slušnog aparata kliničkog kvaliteta, koja će raditi sa profilom sluha kreiranim nakon što korisnik uradi test sluha.

Apple Watch serija 10 sa mnogo većim ekranom i tanjim dizajnom

Apple je predstavio i Apple Watch Serije 10, prirodni naslednik prošlogodišnje Serije 9. Ima najveći ekran i najtanji dizajn ikada na Apple Watch-u, a širokougaoni OLED ekran je čak i malo veći od onog na Apple Watch-u Ultra. Kućište ima više zaobljenih uglova i širi odnos širine i visine, a oba bi, u kombinaciji sa većim ekranom, trebalo da obezbede više prostora za interakciju sa grafikom i tekstom na satu. Apple tvrdi da je ekran 40 posto svetliji kada se gleda iz ugla.

foto: Apple

Apple Watch Serije 10 pokreće novi S10 SiP čip, za koji Apple tvrdi da je napravljen za performanse, energetsku efikasnost i inteligenciju (tj. Apple Intelligence). Jedan primer Apple Intelligence-a koji radi na Seriji 10 je nova slika sata sa fotografijama, koja će birati najbolje fotografije iz vaše biblioteke i automatski vam ih servirati.

Kada je reč o fitnes funkcijama, Apple je najavio da će najnovija verzija watchOS-a omogućiti Seriji 10 da otkrije znake apneje u snu, pod uslovom da redovno nosite Seriju 10 za spavanje. Apple tvrdi da čeka odobrenje FDA i očekuje da će funkcija otkrivanja apneje u snu biti lansirana u više od 150 zemalja. Na drugim mestima u sferi aktivnosti, Serija 10 će imati funkcije praćenja ronjenja i podržavaće novu aplikaciju Tides u watchOS 11.

Još jedna nova karakteristika je mogućnost reprodukcije zvuka direktno sa zvučnika sata, što bi moglo biti od pomoći ako nemate pri ruci AirPods ili drugi par Bluetooth slušalica. Apple Watch Series 10 će biti dostupan u novoj poliranoj, crnoj aluminijumskoj završnoj obradi i novim poliranim titanijumskim završnim obradama. Dostupan je za pretprodaju i biće široko dostupan 20. septembra.

foto: Apple

Apple Watch Ultra 2 nova završna obrada

Iako je bilo gomila uskovitlanih glasina o sledećoj iteraciji Apple Watch Ultra, kompanija nije otkrila treću generaciju sportskog sata. Umesto toga, Apple je otkrio novu završnu obradu za Apple Watch Ultra 2: satensko crnu. Tu su i nove završne obrade Hermesa i novi milanski bend koji će pratiti novu satensko crnu završnu obradu.

Datum izdavanja iOS 18 je 16. septembar. Da li je vaš iPhone kompatibilan?

Konačno znamo da će iOS 18 biti dostupan svima, ili svima sa pravim telefonom 18.septembra. Ovogodišnje izdanje donosi gomilu novih funkcija kao što je prilagođavanje početnog ekrana, o čemu možete pročitati u praktičnom pregledu iOS 18. Novi OS je u suštini kompatibilan sa svakim telefonom koji koristi iOS 17, ali samo određeni modeli će dobiti pristup Apple Intelligence-u, novom paketu AI funkcija kompanije.

foto: Shutterstock

iPhone uređaji kompatibilni sa iOS 18

Imamo dobre vesti: Ako ste prošle godine imali odgovarajući telefon kada ste ažurirali na iOS 17, taj uređaj bi i dalje trebalo da bude kompatibilan sa iOS 18, prema Apple-u. To znači da nećete morati da kupujete novi telefon da biste proverili većinu novih softverskih funkcija.

iPhone SE (druga generacija ili novija)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Drugim rečima, ako imate iPhone iz 2017. godine ili ranije (iPhone 8 ili iPhone X), ne možete da nadogradite na najnoviji iOS, ali vaš telefon bi trebalo da nastavi da radi iako bez najnovijih i najboljih funkcija.