Spremite se, Netflix vraća "Sumrak", ali ovaj put uz bitnu razliku

U slučaju da mnoge knjige i filmovi iz Sumrak univerzuma nisu obezbedili dovoljno "hrane" za potrebe fanova, u pripremi je novi TV projekat o svetlucavim vampirima.

foto: Shutterstock

Adaptacija animirane serije Midnight Sun (Ponoćno sunce) je trenutno u razvoju na Netflix-u. Objavljeno 2020. godine, Ponoćno sunce je pratilac originalnog romana Sumrak, koji govori o istim događajima iz te knjige iz perspektive Edvarda Kalena. Da, on će podeliti svoju stranu priče o tome kako se zaljubljuje u Belu Svan.

foto: Shutterstock

Najava iz Netflix-a ne deli mnogo dalje od postojanja serije i produkcijskog tima. Autorka Stefani Majer biće izvršni producent serije, kao što je bila i za većinu drugih projekata u carstvu Sumraka. Jedina druga značajna vest iza scene je da će Šined Dejli biti pisac serije kao i izvršni producent. Dejlijevi dosadašnji autori uključuju Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Holistic Detective Agency Dirka Gentlija i The Get Down.

Umetnički tim može da napravi ili pokvari uspeh animirane emisije, tako da ostaje da se vidi koji studio će biti dovoljno hrabar da pokuša da povrati klasičnu sliku Roberta Patinsona koji je zamalo izgubio ručak pri svom prvom kontaktu sa Kristen Stjuart i njenom opojnim krvlju. Taj i drugi detalji o glumačkoj ekipi i datumu izlaska biće otkriveni bliže lansiranju.

foto: Mehmet Yaman / Alamy / Alamy / Profimedia

Netflix ulaže mnogo resursa u svoj animirani program. Usluga striminga je pokupila nekoliko serija inspirisanih franšizama video igrica, kao što su Arcane, Tomb Raider i Minecraft.