Stizu nam dva nova smarftona: Objavljen datum za lansiranje Xiaomi 14T i 14T Pro

Xiaomi je saopštio da će 26. septembra predstaviti dva nova smartfona, a to su Xiaomi 14T i 14T Pro, nedugo zatim su "procurili" i podaci za oba modela.

Podaci prikazuju Xiaomi 14T u četiri te 14T Pro u tri boje. Kao što se može videti poznati logotip je i dalje prisutan te istaknut na kućištu kamere na stražnjoj strani uređaja. Samo kućište ima oblik pravougaonika i smešteno je u gornjem levom uglu.

foto: Shutterstock

Oba modela raspolažu sa po tri kamere, dok je u četvrti prsten smešten je LED blic. Međutim, čini se da nijedan uređaj nema periskopsku kameru, no to i nije iznenađenje jer ju dosad nijedan uređaj iz T serije nije imao. Ova kamera je i dalje "rezervisana" za smartphone ultra visokog ranga, a dva nova člana T serije to ipak nisu.

Stražnji panel modela 14T napravljen je od stakla te se čini više zaobljen u odnosu na 14T Pro, no oba modela imaju ravne ramove. Dugme "power" ima lijepu 3D teksturu, tako da ga je lako "identifikovati" dodirom.

foto: Shutterstock

Xiaomi 14T poseduje 6,67-inčni 1,5K AMOLED ekran osetljiv na dodir s frekvencijom osveženja od 144 Hz, kao i maksimalnom osvetljenjem od 4.000 nita. Pokreće ga MediaTek Dimensity 8300-Ultra procesor uparen s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, a nazad se nalazi glavna kamera od 50 MP (1/1,56" Sony IMX906 senzor), telephoto kamera od 50 MP te ultraširoka od 12 MP. Na ekranu je selfie kamera od 32 MP.

Xiaomi 14T Pro ima slične specifikacije, no za njega je "rezervisan" moćniji Dimensity 9300+ procesor uparen s 512 GB memorije. Oba uređaja su otporna na vodu i prašinu po IP68 standardu.

foto: Shutterstock

Očekuje se da će Xiaomi 14T koštati 649 eura, dok će za 14T Pro biti potrebno izdvojiti 899 eura.

Izvor: Klix/Kurir/Darko Mulic