- Način razmišljanja o tome je, istorijski gledano, 'The Sims' franšiza je počela sa 'Sims 1', a zatim 'Sims 2', '3' i '4', oni su viđeni kao zamena za prethodne proizvode. Ono na čemu zaista radimo sa našom zajednicom je ovo nova era 'The Simsa'. Nećemo raditi na zameni prethodnih projekata; samo ćemo dodati našem univerzumu. Uz to, videćete da postoji više načina da doživite „The Sims“ na različitim platformama, različite načine igranja, transmediju i mnogo sjajnih ponuda u ovom univerzumu. Dakle, apsolutno, i dalje nastavljamo da podržavamo „TS4“ više nego ikad. I dalje nastavite da isporučujete pakete proširenja i ispravke i ispravke. Ali ono što ovo znači da je način na koji ćemo dalje raditi je malo drugačiji. I zaista je uzbudljivo i zaista je najopsežnija iteracija „Simsa“ do sada”, rekla je Gorman.