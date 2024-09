U novom podcast intervjuu ove nedelje, izvršni direktor Meta Mark Zakerberg se osvrnuo na to kako veruje da se njegova kompanija razlikuje od Apple-a. Zakerberg je rekao da misli da je Meta „kao suprotnost Apple-u” na mnogo načina, i ukazao na više nedostataka u Appleovoj strategiji.

„Mislim da smo na mnogo načina kao suprotnost Apple-u. Jasno je da su i njihove stvari dobro funkcionisale. Oni koriste ovaj pristup tipa - 'Trebaće nam mnogo vremena, mi ćemo to ispolirati, i mi ćemo to ugasiti, a možda za stvari koje rade, a koje rade,' možda se to samo uklapa u njihovu kulturu.”