Savršen balans elegancije i funkcionalnosti Prvo što osvaja kod ovog modela jeste dizajn. Naime, Huawei Watch GT 5 nastavlja sa elegantnim, inovativnim dizajnom prethodnih izdanja ove serije, dok ujedno unapređuje elemente dizajna za veći utisak prestiža i elegancije. Plavi kaiš testiranog Huawei Watch GT 5 modela kreiran je od recikliranog kompozitnog materijala, što je veliki plus za one koji vode računa o ekologiji. Takođe, udobnost i estetika idu zajedno kada je u pitanju Huawei Watch GT 5 serija. Kaiš ovog modela je izuzetno mekan i udoban, savršeno leži na ruci, a inovativni EasyFit 3.0 dizajn na interfejsu kaiša korisnicima olakšava zamenu kaiša u skladu sa njihovim preferencijama i potrebama. Iako izgleda elegantno, Huawei Watch GT 5 je dovoljno praktičan da ga nosite kako na posao, tako i u teretanu.

Huawei TruSense sistem – briga o zdravlju na dlanu Huawei Watch GT 5 dolazi sa najnovijim TruSense sistemom za praćenje zdravlja. Uz šest ključnih unapređenja – preciznost, brzina, sveobuhvatnost, skalabilnost, otvorenost i fleksibilnost – TruSense sistem poboljšava praćenje sportskih i zdravstvenih parametara. Uz tri ključna unapređenja – dizajn višeregionalnih optičkih puteva, arhitektura višestrukih optičkih puteva i tehnologija zatamnjivanja stakla – TruSense sistem garantuje profesionalnost, tačnost i sveobuhvatnost u praćenju zdravstvenih podataka. Huawei Watch GT 5 tako postiže visok nivo preciznosti u praćenju vitalnih znakova, poput pulsa, nivoa kiseonika i respiratorne stope, i to u svim uslovima, čak i tokom sna ili na visokim nadmorskim visinama. Ove funkcije su lako dostupne na satu i aplikaciji Huawei Health, što omogućava bolji uvid u vaše zdravstveno stanje i napredak u fitnesu.

Moćna baterija i pametne funkcije koje će vam olakšati svakodnevicu

Huawei Watch GT 5 je privukao posebnu pažnju i što se tiče baterije koja traje do 14 dana, što je veliki plus posebno za sve one koji su stalno u pokretu. Pored toga, sat podržava pametna obaveštenja i kompatibilan je sa Android i iOS uređajima, pa se lako povezuje sa telefonom bilo kog tipa.